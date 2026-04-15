朝に「パンとコーヒー」は最悪の組み合わせ。でも、これを足せば太りにくくなる

健康や美容のためによかれと思って続けている習慣が、実は老化を早めていることもあります。書籍『〈アンチエイジング版〉日本人の9割がやっている残念な習慣』（ホームライフ取材班／青春出版社）では、日常生活の中に潜む“見落としがちなNG習慣”を体の仕組みから解説しています。

本稿では同書の内容から一部を抜粋し、忙しい朝にありがちな「パンとコーヒーだけ」の朝食が体に与える影響と、太りにくくするための改善ポイントについて紹介します。

「パンとコーヒーだけ」は最悪の朝食！ 血糖値が急上昇して太りやすくなる

朝は慌ただしいからと、朝食をパンとコーヒーだけで済ませる人は少なくない。ごはんとおかず、みそ汁などと比べると、ずっと手軽に用意できる。しかし、残念ながら、このシンプルな組み合わせは最悪な朝食といっていい。

一般的なパンに含まれる栄養はほとんどが糖質。朝の空腹時、糖質ばかりの食事を取ると、血糖値が急上昇し、それに伴ってホルモンのインスリンも分泌される。血糖値を下げようとするインスリンの働きによって、血液中の糖が脂肪細胞に取り込まれ、その結果、太りやすくなってしまうのだ。

一方、コーヒーは「ストレスホルモン」ともいわれるコルチゾールと関係している。コルチゾールには多くの作用があり、そのひとつが血液中の糖分をいち早く脂肪に変えようとするもの。コーヒーに含まれるカフェインは、このコルチゾールの分泌量を高める働きがある。つまり、太りやすさに拍車をかけてしまうのだ。

こうした体のメカニズムから、パンとコーヒーだけの朝食はＮＧ。甘い菓子パンと砂糖たっぷりのコーヒー、あるいは缶コーヒーという組み合わせなら、もっと体に悪影響を与える。

とはいえ、パンとコーヒーの朝食でも太りにくくするのは可能。一緒に野菜をたっぷり食べて食物繊維を補給すれば、血糖値の上昇は抑えられる。ゆで卵やハムなどを加え、コーヒーをカフェオレにすると、栄養バランスはさらによくなる。