「1日8時間睡眠が理想」は根拠のないニセ情報、最適な睡眠時間の正解は？

「1日8時間睡眠が理想」といわれることは多いものの、必ずしもすべての人に当てはまるわけではありません。書籍『〈アンチエイジング版〉日本人の9割がやっている残念な習慣』（ホームライフ取材班／青春出版社）では、こうした思い込みがちな健康常識の落とし穴について、体の仕組みやデータをもとに解説しています。

本稿では同書の内容から一部を抜粋し、「8時間睡眠」という通説の根拠や、年齢によって変わる適切な睡眠時間について紹介します。働き盛りの世代にとって無理に長時間眠る必要はあるのか、睡眠時間の新しい考え方を見ていきましょう。

8時間必要なのは子どもだけ、働き盛りは7時間弱で十分

1日に8時間眠るのが理想、とよくいわれる。この情報を信じて、自分はここまで眠れていない……と気にしている人はいないだろうか。しかし、悩む必要はまったくない。じつは「1日8時間睡眠」というのは謎のスローガンで、いつどこで提唱されるようになったのかわかっていないのだ。

実際、睡眠時間は年齢によって大きく異なることがわかっている。10代前半までは8時間以上眠る人が多いが、25歳になると7時間程度と1時間以上短縮。さらに45歳になると約6時間半、65歳では約6時間になり、その後も加齢に伴って少しずつ短くなっていく。

8時間睡眠が必要なのは成長期の子どもまでで、成人はそれほど長く眠る必要はないわけだ。8時間きっちり眠ろうとすれば、働き盛りの年代では、現状よりも1時間以上も長く眠らなければならなくなる。

しかも、睡眠時間にはかなりの個人差がある。ナポレオンが夜は3時間しか眠らなかったと伝わるように、睡眠時間が短めであっても健康を保てる「ショートスリーパー」といわれる人たちもいる。年齢と個人の特性によって、理想の睡眠時間が相当変わってくるのは当然だ。

若いときのほうが長い睡眠を必要とするのは、基礎代謝の違いが大きい。何もしなくてもエネルギーを多く使うので、夜は長く眠ってエネルギーを温存しなければならない。赤ちゃんの場合、高齢者に比べて、体重当たりのエネルギー消費量が3倍もある。だから、1日のなかでも眠っている時間があれほど長いのだ。

厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針2014」では、「必要な睡眠時間は人それぞれ」「睡眠時間は加齢で徐々に短縮」「日中の眠気で困らない程度の自然な睡眠が一番」としている。「1日8時間睡眠」は根拠のないニセ情報だったのだ。目覚めたときに快適であれば、何も問題はない。