ネットでわからないことがあれば「ググる」。 過去20年間、これが私たちの日常であり、あらゆる企業のマーケティングの常識でした。 ホームページを作り、SEO(検索エンジン最適化)に力を入れ、広告を出す。 そうして自社サイトに人を呼び込むことが、集客の王道だったのです。

しかし今、その大前提が根底から崩れ去ろうとしています。 「Google検索の終焉」と、それに伴う「ゼロクリック現象」という大波が押し寄せているからです。

検索してもサイトが開かれない? 脅威のゼロクリック現象

今や検索エンジンや生成AIは、ユーザーが検索窓に悩みを打ち込むと、世界中のWebサイトの情報を一瞬で要約し、その場で答えを教えてくれます。これまでなら、検索結果に並ぶいくつかのホームページを「クリック」して中身を 比較していたユーザーが、「サイトを1回も開かずに(つまりゼロクリックで)満足して去っていく」という事態が多発しているのです。

どれだけ資金を投じて美しいホームページを作り、有益なブログ記事を書き溜めても、そもそもサイトに誰もアクセスしてくれない。これはWebからの集客に依存してきた士業や多くのビジネスに とって、文字通りの死活問題です。

誰もが同じような知識をネットのトップ画面で手に入れられる時代が到来したのです。したがって情報の有益さだけで差別化することは不可能です。

AI時代を生き抜く鍵は指名検索とリアルへの回帰

では、Google検索が機能しなくなる世界で、私たちはどう生き残ればいいのでしょうか。答えは「指名検索される存在になること」、そして「リアルへの回帰」です。

AIがどれだけ精緻な「一般論」を返したとしても、人は最終的に「じゃあ、自分の場合はどうなの?」「結局、誰に頼めば安心なの?」といった個人のキャラクターを求めます。 「〇〇事務所」ではなく、「〇〇先生にお願いしたい」と、名前で直接検索される存在 にならなければなりません。

そのためには、SNS等を通じた「個人の人間味」の発信が不可欠です。特に昨今の検索やAIの回答ではYouTubeやNoteが引用で用いられることが多いので、独自の体験談や一次情報がより重要になります。

同時に、デジタルがコモディティ化するからこそ、「リアルな紹介」や「泥臭い人間関係」の価値が 猛烈に再評価されています。「この分野ならあの人しかいない」という、Webのアルゴリズムに左右されない 独自の信頼ネットワークをリアルで築くこと。これこそが、AI時代における最強の防壁となるのです。