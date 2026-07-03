AIを使いこなせる人と、使っても何も変わらない人。その差はITスキルではなく「考え方」にあります。本記事では『AIで終わる人 AIで化ける人』(中平健太/ダイヤモンド社)から抜粋し、自分の経験だけを頼りにする人が陥りやすい落とし穴と、AI時代に成果を伸ばす人の共通点を解説します。

「自脳思考」と「他脳思考」

AIで終わる人

「自分の頭で考えること」が大切だと思い込む。

AIで化ける人

「自分の頭の使いどころ」に集中する。



「経験豊富な俺の方が正しいに決まっている。そんな若い奴の意見、聞くまでもない」

「過去のデータを見れば、私が正しいのは明らかです」

「会議なんて必要ない。もうすでに答えは出ている」

日々の仕事の中で、そう考えてしまう瞬間はありませんか？

私も時にそんな風に思ってしまうことがあります。

「自分の頭で考える」

それはビジネスパーソンであれば当然のことです。

振り返れば、小学校のテストでも隣の子のテスト用紙をカンニングすれば怒られたし、学校教育では自分の頭で考えることを当たり前として、それ以外の手段はズルいこととし て教えられてきました。

限られた情報、限られた時間の中で、自分の経験に基づいて思考し、意思決定をする。 さらに極めるとビジネス職人となり市場価値は上がっていきました。

多くの経験を積み、自分らしい答えを持ち、自分にしかできない仕事をやる。価値がありますし、やりがいもあります。

しかし、迫り来るAI時代。本当にこれからもそうでしょうか？

多くの経験を積み、たくさんの正解を選んできたからこそ、自分の頭の脳みそに答えがあると信じきっている。

もしかしたらそれは、あなたの脳を「情報過多」の現代で孤立させ、淘汰される、「自脳思考」という名の〝罠〟なのかもしれません。

一方で、これからの時代に評価され、生き残っていくのは「他脳思考」の人ではないでしょうか。

他脳思考とはどのようなものか? 詳しく説明していきましょう。

「外部の脳」で思考の死角をなくす

「このプロジェクト、彼の視点から見たらどう見えるんだろう？」

「過去のデータだけでなく、新しい市場の兆候も考慮して、もう一度みんなで考えてみましょう」

「会議を開いて、AIの分析とみんなのアイデアを掛け合わせれば、もっといい答えが見つかるはずだ」

彼らは、自分の経験や知識だけで正解にたどり着くことの限界を知っています。

だから、後輩の斬新なアイデア、新しい市場の視点、そしてAIという無尽蔵な知識や知恵の泉という「外部の脳」を巧みに活用します。

「自脳思考」が自分の脳内にある経験と知識に頼るものだとすれば、「他脳思考」は、自分以外の脳、すなわち他者やAIの知恵を積極的に「借りる」ことで、思考を飛躍的に拡張させる考え方です。

これは単に「人の意見を聞く」という受動的な態度ではありません。

他者の視点やAIの持つ膨大なデータを、まるで自分の脳の一部のように使いこなし、「外部化された脳」を常に持ち、新しい答えを創造する能動的なプロセスです。

では、他脳思考はどのような点で優れているのでしょうか。

(1)思考の死角をなくす

誰もが自身の経験や価値観に基づいた「思考の癖」を持っています。

これにより、無意識のうちに特定の選択肢を見落としたり、偏った判断を下したりする「認知バイアス」が生まれます。

他脳思考は、自分とは異なる視点を取り入れることで、この死角をなくし、より客観的で多角的な思考を可能にします。

(2)圧倒的な情報処理能力

現代社会は、個人の脳が処理できる情報量をはるかに超える「情報過多」の状態にあります。

一説によると、インターネット上の情報は2000年から現代までで約6500倍に増加し、1日に触れる情報量は江戸時代の1年分に相当するとも言われています。

そんな情報過多な現代において、AIは過去の膨大な成功・失敗事例、世界の最新トレンド、複雑な市場データなどを「一瞬」で分析し、示唆を与えてくれます。

他脳思考は、AIという「もう一つの脳」をハブとして利用することで、個人の限界を超えた情報処理と洞察力を獲得します。

(3)創造性とイノベーションの源泉

イノベーションは、既存の知識と知識の「新しい組み合わせ」から生まれます。

他脳思考は、自分の専門分野とは異なる他者の知見や、AIが提示する思いがけないパターンを掛け合わせることで、これまで誰も思いつかなかったような革新的なアイデアを生み出すことができます。

AIで自分の思考をブーストする

これまでのビジネスにおける思考法は、個人の能力や経験を磨き上げ、より速く、より正確な答えを導き出す「自脳思考」が主流でした。

しかし、AIがその領域で人間を凌駕しつつある今、その価値は相対的に低下しています。

他脳思考は、AIを「脅威」としてではなく、「パートナー」として捉え、自らの思考力をブーストさせる新しい働き方です。

これは、過去の知識や経験を頼りにする時代から、他者やAIとの連携を通じて、常に新しい価値を生み出し続ける時代への転換を意味します。

つまり、「自分ひとりで答えを出すこと」から、「他の脳を借りる」ことへと、仕事のあり方そのものを変革する思考法なのです。

この考え方を深く理解し、実践することで、あなたは「AIに仕事を奪われる」側ではなく、「AIを使いこなして仕事を生み出す」側の人間になることができるでしょう。

これまで「自脳思考」で成功してきた人ほど、この考え方を受け入れるのは難しいかもしれません。

もしかしたら、一見、手抜きでズル賢いように見えるかもしれません。

しかし、彼らがやっているのは「自分の頭で考えること」をやめることではありません。

大量の情報があふれ、AIが爆速で答えを生み出す今、自分の脳だけで戦うのは、まるでインターネットがあるのに辞書だけで調べ物をするようなものです。

AIや他者の脳を武器として使いこなし、これからの時代を軽やかに生き抜いていく。

この「他脳思考」こそが、あなたのキャリアをアップデートするための鍵です。