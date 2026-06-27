「仕事は消えない。消えるのは作業だ」

「AIが進化すれば、人間の仕事は奪われる」――。毎日のようにメディアで繰り返されるこのフレーズに、漠然とした不安を抱いている方は少なくないでしょう。特に弁護士や司法書士といった、高い専門知識を武器にしてきた「士業」の世界は、真っ先にAIに飲み込まれると言われています。

しかし、私はそうは思いません。結論から言えば、消えるのは「仕事(職種)」ではなく、その中にある「作業」です。そして真の脅威は、AIそのものではなく「AIを使いこなす同業者」なのです。

AIは優秀なアシスタント

すでに海外の先進的な法律事務所では、AIを日常業務へ深く組み込んでいます。そこでのAIは、人間の仕事を奪う敵ではなく、優秀な「部下」や「アシスタント」のような位置づけです。たとえば、情報整理、記録、文書ドラフト、ナレッジ共有、業務効率化等のいわゆる「机の上の事務作業」はAIが圧倒的なスピードで片付けてしまいます。

ここで、AIに「消される仕事」と「残る仕事」の境界線が明確になります。 法律の条文を暗記していることや、過去の判例を調べること、定型の書類を間違いなく作成すること。これらはすべて「作業」であり、AIの得意分野です。もし、仕事がこうした作業の切り売りだけで成り立っているなら、その領域は近い将来、確実に消えてなくなると思います。 しかし、人間の役割はそこにはありません。AIが驚異的なスピードで集めてきた情報や、作成した書類のベースをもとに、「最後の判断をし、責任を持って決断を下すこと」。これこそが、人間にしかできない「残る仕事」の本質です。AIは専門職としての判断を代替しません。

本当の脅威はAIではない、AIを武器にしたライバルだ

これは士業に限らず、あらゆるビジネスパーソンに共通する生存戦略です。AIを使いこなす先進的なプレーヤーは、作業効率を何倍、何十倍にも高めています。AIに怯えて敵対するのか、それとも最強の相棒として迎え入れるのか。今、私たちはその選択を迫られています。まだ大丈夫だと思っている人ほど、実は一番危ない。高い生産性を上げるライバルに遅れをとらないためにも、個人情報、機密情報、機微情報の取り扱いには明確な制限を設けたうえで、今すぐAIを隣の席に座らせ、自分にしかできない「決断」の価値を磨き始めるべきだと感じています。