AIの普及により、法律や税務など専門知識へのアクセスは格段に容易になりました。しかし、それは専門家が不要になることを意味するのでしょうか。本稿では、AI時代における士業の役割の変化と、これから求められる価値について考えます。

「調べる」の手前が変わった

かつては、そもそも何が論点なのかを知ること自体に、時間も費用もかかりました。専門知識へのアクセスが限られていたからです。

いまは違います。

「提示された契約書で確認すべき点は何か」

「財産分与では何が論点になるのか」

こうした問いを投げれば、数秒で論点の見取り図が返ってきます。

ただし、そこで得られるのは一般的な整理にとどまります。その整理が自分のケースに当てはまるのか、複数の選択肢のうちどれを取るべきなのか。この判断は、AIの出力からは出てきません。

前提となる事実関係の置き方を誤れば、整理そのものが的外れになることもあります。

実際に相談の現場で起きているのは、「専門家が不要になった」ことではありません。

「ある程度調べた状態で相談に来られる方が増えた」という変化です。

専門職に求められる役割は、ゼロから説明することではなく、持ち込まれた情報を検証し、その方の事情に照らして判断することへと移りつつあります。

AIが担えるのは「判断の周辺」にある業務

AIが力を発揮するのは、情報の整理、記録、書面のドラフト、過去事例の参照といった、判断の前後に発生する作業です。

ここは確実に効率化が進みます。

一方で、依頼者から事情を聴き取り、何が本当の争点かを見極め、その方の状況に合わせて方針を決める。この部分は専門職の判断そのものであり、置き換わるものではありません。

AIの出力は人が確認し、必要な判断は専門職または責任者が行う。この前提は、技術がどれだけ進んでも変わらないと考えています。

海外では、定型的な書面の作成を支援するツールが市民向けに提供され始めています。

日本でも、周辺業務を支える仕組みは今後さらに広がっていくでしょう。

ただしそれは、専門職の判断を代替するものではなく、専門職が本来の業務に集中できる環境を整えるものです。

情報が行き渡った先に、人がいる

情報が手に入りやすくなったことで、かえって迷いを抱える方も増えています。

画面に表示された内容を前に、「本当にこの通りに進めて大丈夫なのか」と立ち止まる。その問いに答えられるのは、事情を聴き、責任を持って判断できる人だけです。

知識が行き渡るほど、最後に問われるのは「この人に任せて大丈夫か？」という信頼になります。

テクノロジーの先にある、より高度で、より泥臭い「人間にしか扱えない領域」へシフトすること。それだけが、これからの時代に生き残る唯一の道なのです。