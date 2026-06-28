「お腹が出てきた」「髪質が変わった気がする」──そんな変化を年齢のせいにしていませんか？実はこれらは、テストステロン（男性ホルモン）の低下が体の外側に現れているサインかもしれません。

今回のテーマは「テストステロン低下が引き起こす見た目の変化」です。

内臓脂肪が増え、中心性の肥満になりやすい

テストステロンが低下すると、とくに内臓脂肪型の肥満になりやすく、腹囲が増加する傾向があります。筋力も落ちるため、お腹まわりに脂肪が集中する「中心性肥満」の体型になりがちです。

代謝の低下によって体重管理もしづらくなり、気づけば体型が大きく変わっていた——というケースも少なくないと、村上先生は話します。

髪・肌・体毛にも変化が現れることがある

村上先生によると、テストステロンの低下によって髪質が変わる場合があり、ひげや体毛が薄くなるといった変化もみられることがあります。肌のハリやつやが失われることもあり、全体的に「老けた」印象につながりやすいといえます。

こうした変化は加齢と混同されやすいため、複数の変化が重なるようであれば、男性ホルモンの低下を一度疑ってみることが大切です。

村上知彦 むらかみともひこ 長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経て 現在は 医療法人 薬院ひ尿器科医院 勤務 / 専門は泌尿器科 この監修者の記事一覧はこちら

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