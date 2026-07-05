「この人は良さそう」「この案はいけそう」。仕事では直感に頼る場面も少なくありません。しかし、AI時代に本当に重要なのは、理屈では説明できない“違和感”を見逃さない力だと著者は語ります。本記事では『AIで終わる人 AIで化ける人』(中平健太/ダイヤモンド社)から抜粋し、人間にしかできない思考法「違和感思考」について紹介します。

「直感思考」と「違和感思考」

AIで終わる人

「理屈が通っていること」だけで満足する。

AIで化ける人

「理屈では説明できない矛盾」を検知できる。



ビジネスシーンにおいて、日々直感が働くことがあると思います。

何かにピンときて、自分の直感を信じて新しい行動を起こしたら、とてもうまくいった! もしくは、自分の直感を信じて良い人事だと思って採用してみたら、全然フィットしなくて失敗してしまった。

日々、直感のようなものが働くことはあると思うのですが、私には会社を経営していく 上でいつも大事にしている言葉があります。

「直感はよく間違えるが、違和感は必ず間違えない」

これは特に採用のシーンにおいていつも心がけていることです。

直感的に、「この人良いな! 一緒に働きたい!!」と思っても、必ず冷静に見極める。も しくは他の幹部の意見を必ず聞くようにしています。

一方で、「東京大学卒業で、前職は証券会社か。これは経歴的に申し分ないし、ぜひ採用したいな」と思っても、面接途中のどこかで何かしらの"違和感"を感じていたとしたらその感覚をとても大事にしています。

この"違和感"は言葉で説明するのが難しいのですが、この"違和感"という感覚は、実は脳の中にある「違和感センサー」が働いているサインです。

私たちの脳には「前帯状皮質(ACC)」という領域があり、ここが"予期していたことと現実のズレ"を検知すると、警戒モードを発動します。つまり、「なんか変だな」と感じるのは偶然ではなく、脳が"パターンの異常"を察知している瞬間なのです。

この違和感センサーは、過去の経験や記憶から学んだ膨大なデータベースをもとに、無意識のうちに照合を行っています。そのため、理屈では説明できなくても、脳はすでに「これは少しおかしい」と信号を出しているのです。

直感が感情や印象に左右されやすいのに対して、違和感はもっと深い認知の層で働く〝人間らしい警報装置〟。このセンサーを無視せず、大切に扱うことが、結果として最も理性的な判断につながると私は思っています。

では、ビジネスシーンにおいては、この「違和感思考」をどう扱っていくのが良いのか見ていきましょう。

「違和感」こそ人間に残された価値

多くの経営判断や意思決定の現場では、「直感を信じる」ことが美徳のように語られることがあります。確かに、直感はスピーディでエネルギッシュな判断を可能にします。

しかし一方で、直感は感情や先入観、印象に大きく左右される〝揺らぎやすい判断〟でもあります。

それに対して「違和感思考」は、より深く脳の認知層で働く〝静かな思考〟です。違和感を感じるというのは、過去の経験や学習から形成された無意識のデータベースが、「何かがパターンから外れている」と検知している状態、つまり、脳があなたの代わりに"まだ言語化されていない矛盾"を発見しているサインなのです。

ビジネスにおいて、真に重要な意思決定とは「すでに正しいこと」ではなく、「これから正しくなること」を見抜く力です。

違和感思考はまさに、未来に潜むリスクやチャンスを誰よりも早く察知する"知的センサー"として機能します。データや他者の意見が整いすぎている時こそ、「なんか変だな」と思える感性を持つ人が、変化の波を先取りできるのです。

そしてAI時代において、この違和感思考はさらに重要になります。

AIは大量のデータをもとに「最も確からしい答え」を導きますが、その答えは常に"過去の延長線上"にあります。

AIは統計によって答えを導き出します。"中央値"的な、答えを導くことはAIが得意です。AIは「整っているもの」には強いが、「違和感を感じるもの」には鈍感です。だからこそ、人間に残された最大の価値は、この"違和感を感じ取る力"なのです。

AIが"最適化"を進めるほど、世界は均質になり、差が見えづらくなっていきます。その中で「違和感」を感じ取れる人こそ、新しい問いを立て、新しいルールを創ることができる。違和感思考とは、AI時代における人間の創造的優位性を支える、最も人間らしい知性なのかもしれません。