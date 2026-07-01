AIを導入しても成果を出す人と、すぐに使わなくなる人がいます。その差は、ITスキルやAIの知識ではありません。本記事では『AIで終わる人 AIで化ける人』(中平健太/ダイヤモンド社)から抜粋し、1000社・3000人以上の現場を見てきた著者がたどり着いた、「AI時代に飛躍する人」の共通点を紹介します。
AIを味方にするか、敵にするか
少し、自己紹介をさせてください。
私は株式会社ガラパゴスの代表、中平健太と言います。これまで14回、事業に失敗してきた人間です。
ガラケーサイトの制作、スマートフォンアプリプラットフォームの開発、その他もろもろ。「次こそは！」と思って始めたビジネスが、何度も何度もうまくいかなかった。眠れない夜も、資金が底をつきかけた朝も、数えきれないほどありました。
そんな私が、なぜAIの本を書いているのか。
それは、14回の失敗を経てようやくたどり着いた事業―AI技術を活用した広告デザインサービス「AIR Design」を通じて、のべ1000社、3000名を超えるビジネスパーソンの「AIとの出会いの瞬間」を間近で見てきたからです。
その現場で、私はある奇妙なことに気づきました。
同じAIツールを、同じタイミングで導入しているのに、「化ける人」と「終わる人」がはっきり分かれるのです。
化ける人は、AIを手にした途端、まるで別人のように加速していきます。これまで３日かかっていた仕事を半日で終わらせるだけでなく、 今までやろうとも思わなかった仕事にまで手を伸ばし始める。仕事の質も量も、目に見えて変わっていく。
一方で、終わる人は、AIを導入しても何も変わりません。
「使ってみたけど、微妙だった」「結局、自分でやった方が早い」
そう言って、数週間後には元のやり方に戻ってしまう。
最初、私はこの差を「ＩＴリテラシーの違い」だと思っていました。AIに詳しい人が使いこなせて、そうじゃない人が使いこなせない。そう考えるのが自然でしょう。
しかし、1000社以上の現場を見てきた今、断言できます。それは違います。
AIに詳しいはずのエンジニアが、まったく使いこなせていないケースを何度も見ました。逆に、「パソコンは苦手で」と苦笑いしていた営業部長が、AIを使って部署の成績をひっくり返した例も見ました。
この差を生んでいるのは、知識でも技術でもありません。
その人の「考え方」です。
もっと正確に言えば、「仕事とはこういうものだ」という、長年かけて脳に染みついた思考の癖。これが、AIを味方にできるかどうかを決定的に分けていたのです。
そう、さっきあなたが感じていた「何をどう変えればいいかわからない」というあのモヤモヤ。実はその答えは、AIの使い方を覚えることではなく、あなた自身の「考え方」を少しだけ書き換えることにあったのです。
「AIの使い方」よりもっと大切なこと
たとえば、こういうことです。
AIR Designを導入したある企業で、2人のマーケターがいました。
Aさんは、20年のキャリアを持つベテランです。「自分の経験で十分やれる」と自負しており、AIが出してきた案を見ても「こんなの使えない」と一蹴しました。結局、自分の頭の中にある過去の成功パターンだけで広告を作り続けました。
Bさんは、入社５年目の中堅です。正直、広告の知識ではAさんに遠く及びません。しかし彼は、AIが出した50案の中から「自分では絶対に思いつかなかった切り口」を見つけ、それをたたき台にして磨き上げました。自分の足りない部分を、堂々とAIに補ってもらったのです。
結果、Bさんの広告はAさんのそれを大きく上回る成果を出しました。
Aさんに足りなかったのは、スキルではありません。「自分の頭の外に正解があるかもしれない」と思えるかどうか。たったそれだけの違いでした。
自分の経験だけを頼りに答えを出そうとする人は、AIをうまく使えません。失敗を恐れて完璧な準備をしてから動こうとする人は、AIの恩恵を受けられません。すべてを自分でコントロールしようとする人は、AIとの協働がうまくいきません。
逆に、自分の考えに固執せず他者やAIの力を借りられる人。未完成でもまず動き出せる人。仲間を巻き込み、失敗を共有できる人。こうした人たちは、AIを手にした瞬間、面白いように飛躍していきます。
つまり、AIを使いこなすために最も必要なのは、新しい技術を学ぶことではなく、古い考え方を手放すことなのです。
『AIで終わる人 AIで化ける人 「AIが当たり前」の時代を生き抜く20の思考変革』(中平健太/ダイヤモンド社)
「AIが答える時代」から「動く時代」に――「真面目」な人から終わる。自信のある人こそ詰む。AIで1000社3000名超の働き方を変えた起業家が教える、ITの知識は関係ない、自分を爆発的に進化させる考え方！これからAIがどれだけ進化しても変わらない、「AI以後の時代」を生き抜くための4つのルールと20の思考変革