AIを導入しても成果を出す人と、すぐに使わなくなる人がいます。その差は、ITスキルやAIの知識ではありません。本記事では『AIで終わる人 AIで化ける人』(中平健太/ダイヤモンド社)から抜粋し、1000社・3000人以上の現場を見てきた著者がたどり着いた、「AI時代に飛躍する人」の共通点を紹介します。

AIを味方にするか、敵にするか

少し、自己紹介をさせてください。

私は株式会社ガラパゴスの代表、中平健太と言います。これまで14回、事業に失敗してきた人間です。

ガラケーサイトの制作、スマートフォンアプリプラットフォームの開発、その他もろもろ。「次こそは！」と思って始めたビジネスが、何度も何度もうまくいかなかった。眠れない夜も、資金が底をつきかけた朝も、数えきれないほどありました。

そんな私が、なぜAIの本を書いているのか。

それは、14回の失敗を経てようやくたどり着いた事業―AI技術を活用した広告デザインサービス「AIR Design」を通じて、のべ1000社、3000名を超えるビジネスパーソンの「AIとの出会いの瞬間」を間近で見てきたからです。

その現場で、私はある奇妙なことに気づきました。

同じAIツールを、同じタイミングで導入しているのに、「化ける人」と「終わる人」がはっきり分かれるのです。

化ける人は、AIを手にした途端、まるで別人のように加速していきます。これまで３日かかっていた仕事を半日で終わらせるだけでなく、 今までやろうとも思わなかった仕事にまで手を伸ばし始める。仕事の質も量も、目に見えて変わっていく。

一方で、終わる人は、AIを導入しても何も変わりません。

「使ってみたけど、微妙だった」「結局、自分でやった方が早い」

そう言って、数週間後には元のやり方に戻ってしまう。

最初、私はこの差を「ＩＴリテラシーの違い」だと思っていました。AIに詳しい人が使いこなせて、そうじゃない人が使いこなせない。そう考えるのが自然でしょう。

しかし、1000社以上の現場を見てきた今、断言できます。それは違います。

AIに詳しいはずのエンジニアが、まったく使いこなせていないケースを何度も見ました。逆に、「パソコンは苦手で」と苦笑いしていた営業部長が、AIを使って部署の成績をひっくり返した例も見ました。

この差を生んでいるのは、知識でも技術でもありません。

その人の「考え方」です。

もっと正確に言えば、「仕事とはこういうものだ」という、長年かけて脳に染みついた思考の癖。これが、AIを味方にできるかどうかを決定的に分けていたのです。

そう、さっきあなたが感じていた「何をどう変えればいいかわからない」というあのモヤモヤ。実はその答えは、AIの使い方を覚えることではなく、あなた自身の「考え方」を少しだけ書き換えることにあったのです。

「AIの使い方」よりもっと大切なこと

たとえば、こういうことです。

AIR Designを導入したある企業で、2人のマーケターがいました。

Aさんは、20年のキャリアを持つベテランです。「自分の経験で十分やれる」と自負しており、AIが出してきた案を見ても「こんなの使えない」と一蹴しました。結局、自分の頭の中にある過去の成功パターンだけで広告を作り続けました。

Bさんは、入社５年目の中堅です。正直、広告の知識ではAさんに遠く及びません。しかし彼は、AIが出した50案の中から「自分では絶対に思いつかなかった切り口」を見つけ、それをたたき台にして磨き上げました。自分の足りない部分を、堂々とAIに補ってもらったのです。

結果、Bさんの広告はAさんのそれを大きく上回る成果を出しました。

Aさんに足りなかったのは、スキルではありません。「自分の頭の外に正解があるかもしれない」と思えるかどうか。たったそれだけの違いでした。

自分の経験だけを頼りに答えを出そうとする人は、AIをうまく使えません。失敗を恐れて完璧な準備をしてから動こうとする人は、AIの恩恵を受けられません。すべてを自分でコントロールしようとする人は、AIとの協働がうまくいきません。

逆に、自分の考えに固執せず他者やAIの力を借りられる人。未完成でもまず動き出せる人。仲間を巻き込み、失敗を共有できる人。こうした人たちは、AIを手にした瞬間、面白いように飛躍していきます。

つまり、AIを使いこなすために最も必要なのは、新しい技術を学ぶことではなく、古い考え方を手放すことなのです。