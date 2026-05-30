休日は、いつもの友人や職場の人と過ごして終わり――そんな毎日を送っていないでしょうか。『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』(新井直之／あさ出版)では、世界の超富裕層に仕えてきた執事の視点から、“成果を出す人”ほど休日の「人との出会い」を大切にしていると語られています。今回は、ボランティアや社会貢献活動を通じて生まれる「未来につながる人間関係」について紹介します。

休日の出会いが｢未来｣を変える

休日を誰と過ごすかによっても、人生は大きく変わります。

若い人であれば、地元の友人や学生時代の仲間と遊ぶことが多いでしょう。

にぎやかに過ごして、リフレッシュするのは悪いことではありません。

社会人になると、上司や取引先とゴルフに行くなど、仕事の関係を意識した付き合いに変わっていきます。

これも仕事を円滑に進めるうえで大切な交流です。

ただし、本当に充実した休日を過ごしている人には、もう一つの特徴があります。それは、休日にチャリティーやボランティア活動に関わっているという点です。

社会奉仕活動の場には、地元の名士や企業経営者、専門職の人々が多く集まって、持ち前の行動力や判断力を活かして、地域や社会に貢献しています。そこには｢世の中を良くしたい｣という共通の想いがあり、普段の仕事では出会えない人たちと関わることができます。

職業や立場、年齢が異なる人たちが同じ目的のもとで協力する。

そこでは、肩書きや役職を超えた、純粋な人間関係が生まれます。

上司と部下、取引先と顧客といった関係ではなく、｢同じ志を持つ仲間｣としてつながることができるのです。

こうした経験は、仕事とは違う刺激や発見をもたらします。

また、こうして生まれた人脈が、のちに新しい仕事につながることもあります。

たとえば、異業種の人同士がボランティア活動を通じて意気投合し、新しい事業を立ち上げた例もあります。

ある経営者は、チャリティー活動を通して知り合った若い人を、自分の会社の後継者に迎え入れたそうです。

このように、休日の出会いが人生を変えるきっかけになることもあるのです。

誰とどう過ごす?

普段の職場では、どうしても同じ人たちとばかり過ごしがちです。

しかし、休日の時間を使えば、まったく異なる世界の人と交流できます。

昔からの友人や仕事仲間が｢過去｣と｢現在｣を象徴する関係だとすれば、ボランティア活動を通じて出会う人たちは、｢未来｣を象徴する関係といえるでしょう。

休日に誰と会うかを選ぶことは、将来をどう生きるかを選ぶことでもあります。

仕事以外の場に自分を置くことで、新しい発想や人脈が生まれる。

そのことを知っている人ほど、休日を意識的に使っています。

休日の過ごし方が、次のチャンスを生み出す――それが、充実した人生を送る人の共通点です。