この連載を通じて、私は一貫して「AIは脅威ではない」と伝えてきました。最後に、私が最も強調したい点をお伝えします。

それは、「AIは私たちの仕事を奪うのではなく、私たちを退屈な作業から解放し、人間本来の価値を取り戻させてくれる最高の相棒である」ということです。

作業に追われ、本質が見失われていた時代

これまでの士業、あるいは多くのビジネスパーソンの日常を思い返してみてください。

朝から晩まで分厚い書類のチェックに追われ、誤字脱字がないか神経をすり減らし、定型の申請書を何枚も作成する。

「目の前の相手のためにもっと時間を使いたい」「もっと本質的なクリエイティブな仕事がしたい」と思っていても、日々の細かい事務作業の山に追われ、文字通り「作業」をこなすだけで一日が終わってしまう。そんな矛盾を抱えていなかったでしょうか。

AIの普及は、この歪んだ構造を劇的に変えてくれます。

ルーティンワークをAIに任せ、人間しかできない価値に集中する

面倒なデータの集計やリサーチ、定型文の作成といったルーティンワークは、すべてAIに任せてしまうことができます。

それによって得た膨大な時間を、私たちは「本当に人間にしかできない、目の前の人のための時間」に100％投資できるようになります。

今まで時間がなくて諦めていた「実際に現場へ足を運んで関係者の生の声を聞くこと」や、「不安を抱えるクライアントと、時間を気にせずじっくり向き合うこと」、そして「新しい価値を生み出すための思索に耽ること」ができるようになるのです。

これは、社会全体にとっても大きな救いです。これまでは人間の限られたリソースのせいで手が回らず、こぼれ落ちていたはずの悩みや課題を、AIという強力な武器を得たことで解決できるようになるからです。

技術革新が起こっても、人間の営みの本質は変わらない

約20年前、インターネットが登場したときも「専門知識の価値がなくなるのではないか」などと騒がれました。しかし結果として、仕事のプロセスが変わっただけで、人間の営みの本質はなくなりませんでした。

AIを恐れる必要はありません。大切なのは、この新しい相棒をどう使いこなし、空いた時間でどんな人間らしい価値を生み出すか。

作業から解放された私たちが、本来の強みを発揮して誰かを救う。そんな時代の幕開けだと思うのです。