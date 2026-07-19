日産自動車の新型「キックス」を購入する場合、多少の予算オーバーには目をつぶってでも最上級グレードの「G」を選ぶべきなのか、それとも「X」グレードで十分なのか。さまざまな角度から検討してきたが、比べれば比べるほど悩ましい問題だ。

新型「キックス」の写真を一気に見る

いろんな観点で比べてみると…

ここまで4回にわたり、新型キックスの「X」と「G」を比較してきた。

外装の違い。

内装の仕立て。

快適装備。

17インチと19インチの乗り味や維持費。

装備表を見比べ、価格差の理由を探ってきた。

本音をいえば、比較記事の作成を始める前は「最後には『おすすめはXです』、あるいは『Gを選ぶべきです』と結論を書くだろう」と思っていた。

ところが、いざ書き終えてみると、そう簡単には答えを出せなくなってしまった。

理由は単純だ。

XにもGにも、「これならこちらを選びたい」と思わせるだけの魅力があったからである。

「Xで十分」とは割り切れない理由

最初は「Xで十分」という気持ちだった。

プロパイロットをはじめとする先進安全装備は充実しているし、見た目も決してGに見劣りするものではないからだ。

17インチタイヤなら乗り心地や維持費の面でもメリットがある。

価格差を考えれば、「Xで十分」というのが率直な印象だった。

実際、多くの人に勧めるならXだろう。

ところが、Gについて調べるほど考えが変わっていった

19インチホイール。

インテリアのプレミアムファブリックとゴールド加飾。

BOSEサウンドシステム。

運転席パワーシート。

個別に見れば「なくても困らない装備」といえるかもしれない。

だが、それらが1台のクルマに積み重なると、印象は大きく変わる。

Gは「装備が多いグレード」ではなく、「毎日乗ることを少し豊かにしてくれるグレード」なのだと感じるようになった。

満足感を追求するなら「G」か?

性能だけで選ぶなら、Xは非常に合理的だ。

価格と装備、安全性能のバランスは見事といっていい。

ところが、毎朝駐車場でクルマを見て、「やっぱりこのデザインが好きだ」と思えたり、ドアを開けた瞬間に「この内装、いいな」と感じたりする満足感は、スペック表には載っていない。

弊誌では腕時計の記事も掲載しているが、それによく似ている。

時刻を知るだけなら、どんな時計でも間に合う。

それでも、人は文字盤の仕上げやケースの磨き方、ブレスレットの着け心地に魅力を感じ、お気に入りの1本を選ぶ。

クルマも、きっと同じなのだ。

「価格差」ではなく、「満足感の差」と考えると見え方が変わる

今回、何度も価格差について考えた。

決して小さな金額ではない。

だからこそ、「その差額を払う価値があるのか」という視点で見てきた。

そして最後にたどり着いた答えは、価格差ではなく「満足感の差」だった。

毎日乗るクルマだからこそ、内装の質感やオーディオ、ホイールデザインといった要素は、少しずつオーナーの気持ちに影響していく。

逆に、「その差額があるなら旅行へ行きたい」「維持費を抑えたい」という考え方も、もちろん正しい。

どちらが正解という話ではない。

自分が何に価値を感じるかで、答えは変わる。

結局、私なら……

では、自分ならどちらを買うのか。

コストパフォーマンスを考えれば、やはりXは魅力的だ。

一方で、「長く乗るなら、Gを選んでおけば後悔しないかもしれない」という気持ちも拭えない。

もし販売店へ行くことがあれば、おそらく私はXとGの運転席を何度も座り比べ、外へ出てホイールを見比べ、また車内へと戻るだろう。

そして最後まで悩んだ末に、どちらか1台を選ぶはずだ。

それほど、この2つのグレードは絶妙なバランスで作り分けられている。

「クルマ選びで迷う」という時間は、決して悪いものではない。

装備表を見比べ、試乗し、家族と相談し、「自分にはどちらが合っているだろう」と考える。

その時間もまた、クルマを買う楽しさの一部なのだろう。

もし価格を最優先するなら、迷わずXを。

もし5年後、10年後も「このクルマを選んでよかった」と思いたいなら、一度はGにも心を動かされてみてほしい。

結局、最後まで決めきれなかった理由は、新型キックスというクルマが、それだけ魅力的にグレードを作り分けている証拠なのだと思う。

編集部のひと言

比較すればするほど、それぞれに選ぶ理由が見えてきます。もしかすると、この"決められない"という感覚こそが、日産のグレード戦略の巧みさなのかもしれません。

【フォトギャラリー】日産「キックス」の「G」グレード

【フォトギャラリー】日産「キックス」の「X」グレード