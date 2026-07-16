日産自動車の新型「キックス」は、どのグレードを選ぶべきか。メーカーが販売の主力と見る「X」と最上級の「G」をさまざまな角度から比べてみたい。今回は内装だ。

新型「キックス」の写真を一気に見る

高級感を左右するのはボディカラーより車内?

クルマを購入するとき、多くの人はボディカラーやホイールデザインに目を向ける。もちろん、それらは所有する満足感を左右する大切な要素だ。

しかし、実際にクルマと付き合い始めると、最も長い時間を過ごすのは車内である。

ドアを開け、シートに腰を下ろし、ステアリングを握る――その一連の動作は、毎日のように繰り返される。

だからこそ、インテリアの質感は、長く乗るほど満足度に影響する。

新型キックスの「X」と「G」を比べてみると、最も違いを感じたのが車内空間だった。

シートは「素材」が変わるだけではない

まず目に入るのがシートだ。

Xでは織物とトリコットを組み合わせたシート表皮を採用する。

一方のGは合成皮革を採用し、見た目にも上質な雰囲気を演出している。

「合皮だから高級」という単純な話ではない。

シートは車内で最も面積の大きいパーツのひとつであるだけに、素材が変わるだけでインテリア全体の印象まで変わってしまう。

腕時計でいえば、ステンレスブレスレットから本革ストラップへ替えたような感覚だろうか。

性能は変わらなくても、身に着けたときの気分は大きく変わる。

ゴールド加飾が「上級グレードらしさ」を演出する

内装で意外に効いているのが、各部の加飾だ。

Xではインストルメントパネルに織物素材を使い、メタル調フィニッシャーはシルバーとなる。

対するGではインストルメントパネルにプレミアムファブリックを採用し、メタル調フィニッシャーはゴールドとなる。

さらにGでは、ドアトリムやドアアームレストもプレミアムファブリックとなり、ゴールド/グレーステッチがあしらわれる。

このゴールドは、決して派手ではない。

むしろ落ち着いた色味で、アクセントとして上質感を引き立てている。

最近のプレミアムSUVでは、「金属調パーツを多用する」のではなく、「素材の組み合わせ」で高級感を演出する傾向がある。

新型キックスのGも、その考え方に近い。

パワーシートは「ぜいたく装備」ではない

Gだけに与えられる装備のひとつが運転席パワーシートだ。

この装備を「なくても困らない」と考える人は多い。

確かに、1人だけで運転するなら、シート位置は最初に設定してしまえば頻繁に動かすことはない。

しかし、夫婦や家族でクルマを共用する家庭では話が変わる。

運転する人が替わるたびに、シートを細かく調整する必要があるからだ。

そんなとき、電動でスムーズに調整できるパワーシートは、毎日の小さなストレスを減らしてくれる。長く付き合うほど、ありがたみを感じる装備だ。

「毎日触れる場所」にこそお金をかける価値がある

多くのオーナーは毎日のように駐車場へ向かい、ドアを開け、運転席に座る。

つまり、毎日必ず触れるのがシートであり、ステアリングであり、ドアトリムなのだ。

だからこそ、Gは「移動性能」を高めるためではなく、「毎日の体験」を少し豊かにするためのグレードといえる。

これはカタログの装備表だけでは伝わりにくい魅力だ。

内装重視なら価格差以上の価値がある

Xの内装が安っぽいわけではない。

むしろ、この価格帯のSUVとして考えれば十分に質感は高く、日常使いで不満を感じる場面は少ないだろう。

一方でGは、「質感」という数字では表せない価値を積み重ねている。

プレミアムファブリックやゴールド加飾、合成皮革シート、パワーシート、電動のパノラミックガラスルーフ――どれも、走行性能を変える装備ではない。

しかし、それらが積み重なることで、ドアを開けた瞬間に感じる空気感は確かに変わる。

毎日乗るクルマだからこそ、その違いは数年後にも満足感として残るはずだ。

内装だけで選ぶなら、Gは価格差以上の価値を持ったグレードといっていいだろう。

編集部のひと言

腕時計が好きなら、「ムーブメントは同じでも、ケースの仕上げや文字盤の質感で欲しさが変わる」という感覚に共感していただけるのではないでしょうか。新型キックスのXとGも、それに少し似ています。性能の差ではなく、「毎日目にする部分」の仕立てが所有する満足感を左右する――販売店では、ぜひ運転席に座ってドアトリムやインパネの素材感まで見比べてみることをおすすめします。

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