日産の新型「キックス」には、最上級の「G」グレードだけに用意される豪華な装備がある。例えば「BOSEパーソナルプラスサウンドシステム」(メーカーオプション)や運転席パワーシートなどだ。これらの装備はGの価格差に見合った内容なのか。

新型「キックス」の写真を一気に見る

なくても困らない?

新型日産キックスの「X」と「G」を比較すると、外観や内装の違いは比較的分かりやすい。

しかし、Gが価格差に見合ったグレードなのかどうかを判断するには、「快適装備」にも注目してみる必要がある。

BOSEパーソナルプラスサウンドシステム、運転席パワーシート、パノラミックガラスルーフ、リモコンオートバックドア――。Gには、日々の使い勝手や満足感を高める装備が数多く用意されている。

こうした装備は、走る・曲がる・止まるというクルマの基本性能には直接関係しない。

だからこそ、「なくても困らない」と考える人も少なくないだろう。

だが、実際にはこうした装備こそが、毎日のカーライフの質を少しずつ変えていく。

今回は、Gだけに与えられた快適装備の価値を考えてみたい。

BOSEは「音楽好き」だけのための装備ではない

Gを象徴する装備のひとつが、BOSEパーソナルプラスサウンドシステム(メーカーオプション)だ。

10個のスピーカーを備え、前席ヘッドレストにもスピーカーを内蔵することで、運転席を包み込むような音場を実現している。

「自分は音楽にこだわらないから必要ない」と考える人もいるかもしれない。

しかし、車内で耳にするのは音楽だけではない。

ナビゲーションの案内、ハンズフリー通話、ラジオやポッドキャストなど、クルマに乗っている間は常に何らかの音を聞いている。

音が自然に耳へと届く環境は、長時間運転の疲労感にも影響する。

高級オーディオというより、「車内で過ごす時間そのものを快適にする装備」と考えたほうが、その価値は理解しやすい。

パワーシートは「一度使うと戻れない」装備の代表格

運転席パワーシートも、購入前は価値を感じにくい装備かもしれない。

レバーを引いてシートを動かせば済む話だからだ。

だが、一度使い始めると印象は変わる。

細かな調整がしやすく、最適なドライビングポジションを見つけやすい。

家族とクルマを共用する場合、その便利さはより実感できる。

シートを前後に動かし、背もたれを起こし……という一連の動作を、軽いスイッチ操作だけで済ませられるからだ。

派手な装備ではない。しかし、毎日の積み重ねが「これがあってよかった」という満足感につながる。

パノラミックガラスルーフは「走り」ではなく「景色」を変える

Gにはパノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付き)が標準装備で付いてくる。最近ではSUVでも採用例が増えてきた装備だ。

青空や木漏れ日を車内に取り込める開放感は、一度体験すると印象に残る。

特にロングドライブでは、後席に座る家族や子どもが喜ぶ装備でもある。

もちろん、必需品ではない。

しかし、旅行先でふと空を見上げたとき、「付けてよかった」と思える装備のひとつだろう。

こうした"思い出"に関わる装備は、スペック表だけでは価値を測れない。

パワーバックドアは「買い物帰り」に真価を発揮する

もうひとつ注目したいのが、オートバックドアだ。

Gではリモコンオートバックドアやバックドアオートクロージャーなどが標準装備となる。Xではメーカーオプションだ。

この装備は、普段は地味な存在かもしれない。

しかし、大きな荷物を抱えているときや、雨の日に子どもを抱っこしているときなどには、そのありがたさを実感する。

SUVは荷室の使い勝手も魅力のひとつ。

だからこそ、バックドアの開閉を少しでも楽にしてくれる装備は、毎日の利便性に直結する。

快適装備は「家電」と同じ発想で選ばないほうがいい

装備比較をしていると、「この機能はいくら」「この装備はいくら」という考え方になりがちだ。

しかし、クルマは家電とは少し違う。

テレビを買い替えれば画質は上がる。

掃除機を替えれば吸引力は上がる。

一方でクルマは、「毎日をどう過ごすか」を変える道具でもある。

お気に入りの音楽を流しながら帰宅する時間。

旅行先で家族が空を見上げる時間。

座った瞬間に感じるシートの心地よさ。

快適装備が提供しているのは、そうした体験そのものなのだ。

「毎日乗る人」ほどGの価値は大きい

Xの装備が不足しているわけではない。

日常生活を送るうえで不便を感じることは、ほとんどないだろう。

しかし、Gは「便利だから選ぶグレード」ではない。

毎日の通勤。休日の買い物。年に数回の旅行。そのすべてを少しずつ快適にしてくれる。

ひとつひとつの装備は小さな違いでも、それらが積み重なることで、「このクルマにしてよかった」という満足感につながっていく。

もし新型キックスに長く乗るつもりなら、快適装備は単なるぜいたく品ではなく、毎日のカーライフへの投資と考えてみてもいいのではないだろうか。

編集部のひと言

住宅選びで「駅から5分」を重視する人がいるように、クルマ選びにも「毎日感じる快適さ」を重視する考え方があります。BOSEやパワーシートは、試乗では価値が分かりにくい装備かもしれません。しかし、5年、10年と付き合うことを考えると、その小さな快適さの積み重ねが、満足度の差になって現れます。販売店では、ぜひ装備表ではなく、「自分の生活がどう変わるか」という視点で見比べてみてください。

【フォトギャラリー】日産「キックス」の「G」グレード

【フォトギャラリー】日産「キックス」の「X」グレード