日産自動車が日本で立て続けに発売した新型車の受注が好調なようだ。2026年6月18日に発売した新型「キックス」は累計受注台数1.1万台、7月16日発売の新型「エルグランド」は同8,000台に到達した。8月3日の2026年度第1四半期決算会見で日産が明らかにした。

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    日産の新型車が受注好調!

キックスとエルグランド、どんなクルマ?

通算2世代目となる「キックス」は、日産が人気のコンパクトSUV市場に満を持して投入した新型車だ。第3世代「e-POWER」を搭載するハイブリッド車のみのラインアップで、グレードは「X シンプルパッケージ」「X」「X+」「G」の4種類。各グレードで2WDと4WDが選べる。価格は299.97万円～424.82万円だ

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    新型キックス

新型キックスの写真を一気に見る

通算4世代目となる新型「エルグランド」は、日産が最新技術を盛り込んだプレミアムミニバン。第3世代の「e-POWER」と電動駆動4輪制御技術の「e-4ORCE」に「インテリジェント ダイナミックサスペンション」を組み合わせ、ミニバンらしからぬシャキッとした走りを実現している。

グレードは「X e-4ORCE」(689.7万円)と「G e-4ORCE」(757.9万円)の2種類。どちらのグレードも4WDで3列シート(7人乗り)となる。

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    新型エルグランド

新型エルグランドの写真を一気に見る

藤田真吾

藤田真吾

ふじたしんご

生活するには自動車が必須な北陸の某県で生まれ育ちながら、運転免許証の取得後は都会暮らしとなったため、これまでに一度も自家用車を所有したことのないペーパー(紙)ドライバー。すでにマニュアルトランスミッションの操作もおぼつかないが、ひょんなことからマイナビニュース編集部で自動車業界を担当することとなった。クルマの取材歴は2016年から。これまでに軽自動車から超高級車まで、国産・輸入を問わず幅広い車種に乗り、作り手・売り手に話を聞いてきた。

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