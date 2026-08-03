日産自動車が日本で立て続けに発売した新型車の受注が好調なようだ。2026年6月18日に発売した新型「キックス」は累計受注台数1.1万台、7月16日発売の新型「エルグランド」は同8,000台に到達した。8月3日の2026年度第1四半期決算会見で日産が明らかにした。

キックスとエルグランド、どんなクルマ?

通算2世代目となる「キックス」は、日産が人気のコンパクトSUV市場に満を持して投入した新型車だ。第3世代「e-POWER」を搭載するハイブリッド車のみのラインアップで、グレードは「X シンプルパッケージ」「X」「X+」「G」の4種類。各グレードで2WDと4WDが選べる。価格は299.97万円～424.82万円だ

新型キックス

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通算4世代目となる新型「エルグランド」は、日産が最新技術を盛り込んだプレミアムミニバン。第3世代の「e-POWER」と電動駆動4輪制御技術の「e-4ORCE」に「インテリジェント ダイナミックサスペンション」を組み合わせ、ミニバンらしからぬシャキッとした走りを実現している。

グレードは「X e-4ORCE」(689.7万円)と「G e-4ORCE」(757.9万円)の2種類。どちらのグレードも4WDで3列シート(7人乗り)となる。

新型エルグランド

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