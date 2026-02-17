プジョーの電気自動車「E-3008」ってどんなクルマ? 760万円で日本上陸

プジョーのフラッグシップモデル「3008」に電気自動車(BEV)バージョン「E-3008」が登場した。グレードは「GTアルカンターラパッケージ」のみで価格は760万円。国からのCEV補助金89万円が取得可能で、住んでいる場所によっては自治体からの補助金も使える場合がある。

ベースの3008とは?

3008はステランティスがCおよびDセグメント向けに設計したプラットフォーム「STLA-Medium」(ステラ ミディアム)を採用。エクステリアはクーペの美しさとSUVの力強さを融合したファストバックフォルムだ。サイドウィンドウモールを外観から見えないよう処理することで、洗練されたシームレスなサイドラインを描きだしている。フロントには大型フレームレスグリルとライオンの爪痕をモチーフにしたLEDデイタイムランニングライトを組み合わせ、プジョーの新世代デザインを力強く表現した。

インテリアには21インチのパノラミックカーブドディスプレイと特徴的なコンパクトステアリングを組み合わせた「PEUGEOT Panoramic i-Cockpit」(プジョー パノラミック アイコックピット)を設定し、ドライバーの視認性と操作性を高めている。

荷室容量はファストバックでありながら520L(最大1,480L)を確保。デザイン性と機能性を高い次元で両立している。

電気自動車としての性能は?

3008のBEVバージョンであるE-3008は容量73kWhのバッテリーを搭載。充電航続距離(WLTCモード)は604kmを実現している。バッテリーの温度を一定に保つ水冷式の温度調節システムを搭載しており、最大160kWの急速充電に対応する。150kWの急速充電器を利用した場合、約30分でバッテリー残量20％から80％までの充電が可能だ。

GTアルカンターラパッケージはシート中央部にアルカンターラ素材を使用した上品なインテリアが特徴。シートはホールド感があり、アダプティブボルスター機能により、肩から腰までドライバーの身体をしっかりとサポートする。