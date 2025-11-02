「走るほどに二酸化炭素を減らす」マツダの掲げる未来を体現したモデル2台が登場

マツダは10月29日、Japan Mobility Show 2025にて2台のビジョンモデルを公開した。今回の展示テーマ「走る歓びは、地球を笑顔にする」を具現化するクルマだ。

MAZDA VISION X-COUPE

当日のプレスカンファレンスには、マツダの代表取締役社長兼CEOの毛籠勝弘氏が登壇。2035年にマツダが目指す「走るほどに二酸化炭素を減らす未来」に言及し、同社が開発するカーボンニュートラル燃料や二酸化炭素回収技術を報告するとともに、人と車との感性をつなぐ「人体・感性モデル」について述べた。

今回発表したビジョンモデル「MAZDA VISION X-COUPE」(マツダ ビジョン クロスクーペ)と「MAZDA VISION X-COMPACT」(マツダ ビジョン クロスコンパクト)は、上記の技術を結集させたモデルである。

「MAZDA VISION X-COUPE」は、「魂動(こどう)」デザインをさらに進化させたクロスオーバークーペ。2ローターのロータリーターボエンジンとモーター、バッテリーを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムを搭載した。最高出力は510馬力。モーターのみで160km、エンジン併用で800kmの航続距離で、エンジンと電動化の最適なバランスを実現した。

さらに、微細藻類由来のカーボンニュートラル燃料と、マツダ独自のCO2回収技術「Mazda Mobile Carbon Capture」(マツダ モバイル カーボン キャプチャー)を組み合わせ、走るほどに大気中のCO2を削減する。

一方の「MAZDA VISION X-COMPACT」は、人の感覚をデジタル化した「人体・感性モデル」と共感型AIの融合させ、車を親友のような存在に押し上げる。楽しく運転に没入できるようにデザインした。

MAZDA VISION X-COMPACT

加えて、100以上の国と地域で累計450万台以上を販売してきた「CX-5」の8年ぶりのフルモデルチェンジも発表された。より快適に広々とした車内空間に刷新するとともに、新たに電子プラットフォーム「MAZDA E/E ARCHITECTURE+」(マツダ イーイー アーキテクチャー プラス)を搭載して大型ディスプレイを備えた。将来的にGoogleのAIアシスタント「Gemini」を搭載する予定だ。