マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index
( Car )

「走るほどに二酸化炭素を減らす」マツダの掲げる未来を体現したモデル2台が登場

NOV. 02, 2025 11:00
Text : 岩木華子
Share
Contents
Tags

マツダは10月29日、Japan Mobility Show 2025にて2台のビジョンモデルを公開した。今回の展示テーマ「走る歓びは、地球を笑顔にする」を具現化するクルマだ。

  • MAZDA VISION X-COUPE

    MAZDA VISION X-COUPE

当日のプレスカンファレンスには、マツダの代表取締役社長兼CEOの毛籠勝弘氏が登壇。2035年にマツダが目指す「走るほどに二酸化炭素を減らす未来」に言及し、同社が開発するカーボンニュートラル燃料や二酸化炭素回収技術を報告するとともに、人と車との感性をつなぐ「人体・感性モデル」について述べた。

今回発表したビジョンモデル「MAZDA VISION X-COUPE」(マツダ ビジョン クロスクーペ)と「MAZDA VISION X-COMPACT」(マツダ ビジョン クロスコンパクト)は、上記の技術を結集させたモデルである。

「MAZDA VISION X-COUPE」は、「魂動(こどう)」デザインをさらに進化させたクロスオーバークーペ。2ローターのロータリーターボエンジンとモーター、バッテリーを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムを搭載した。最高出力は510馬力。モーターのみで160km、エンジン併用で800kmの航続距離で、エンジンと電動化の最適なバランスを実現した。

さらに、微細藻類由来のカーボンニュートラル燃料と、マツダ独自のCO2回収技術「Mazda Mobile Carbon Capture」(マツダ モバイル カーボン キャプチャー)を組み合わせ、走るほどに大気中のCO2を削減する。

一方の「MAZDA VISION X-COMPACT」は、人の感覚をデジタル化した「人体・感性モデル」と共感型AIの融合させ、車を親友のような存在に押し上げる。楽しく運転に没入できるようにデザインした。

  • MAZDA VISION X-COMPACT

    MAZDA VISION X-COMPACT

加えて、100以上の国と地域で累計450万台以上を販売してきた「CX-5」の8年ぶりのフルモデルチェンジも発表された。より快適に広々とした車内空間に刷新するとともに、新たに電子プラットフォーム「MAZDA E/E ARCHITECTURE+」(マツダ イーイー アーキテクチャー プラス)を搭載して大型ディスプレイを備えた。将来的にGoogleのAIアシスタント「Gemini」を搭載する予定だ。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Money )
    年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
    OCT. 31, 2025
    • PR
      Large
      思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
      ( Life )
      AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      日産が新型「エルグランド」公開! 高級ミニバンに足りないものを盛り込んだ?
      ( Car )
      OCT. 29, 2025

    • 2

      Large
      EVの充電費用は本当に安い? 「自宅充電」と「外部充電」のコスト比較
      ( Car )
      OCT. 25, 2025

    • 3

      Large
      ホンダのヴェゼルは売れている? 新車種「RS」追加の影響は? 販売状況を確認
      ( Car )
      OCT. 24, 2025

    • 4

      Large
      スバル「クロストレック」に500台限定のウィルダネス登場! 黄文字のオーナメントはファン垂涎?
      ( Car )
      OCT. 30, 2025

    • 5

      Large
      ホンダの新型プレリュードで峠に向かった結果…攻めても攻めなくても面白かった!
      ( Car )
      OCT. 23, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking