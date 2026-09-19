BYDが日本で発売した軽EV(軽自動車の電気自動車)「ラッコ」を借りて、首都圏を走り回ってみた。はっきり言って、ものすごく快適だった。軽自動車ほどEV化するのに適したクルマはない。そんなことを改めて思った。

BYD「ラッコ」の写真を一気に見る

「電費」はどうなの? 走って確認

試乗したのは最上級の「300Premium」グレード。せっかくなので、ボディカラーは「ルビーレッド」をチョイスした。「赤ラッコ」の存在感がいかほどのものなのかは、写真でじっくりと確認していただきたい。

横浜駅からほど近いBYD Auto Japanの事務所でクルマを借り受けて、幕張方面へとクルマを走らせた。首都高から東関東道へと進むルートで、走ったのはほとんど高速道路の上。「ICC」(設定した速度で同一車線を走行してくれる、ほぼ自動運転のような機能)の精度が抜群で、ペダル操作はほぼ不要だった。

ハンドルを握ってradikoを聞いていたら、あっという間に高速を降りる予定の「谷津船橋」インターチェンジに到着。そこから一般道を少し走って、千葉工業大学新習志野キャンパス付近の目的地へと向かった。かなり暑い日だったので、冷房をスタート時は25度、途中からは23度にしてドライブを楽しんだ。

こちらが、スタート時のメーターを撮影した写真だ。

そしてこちらが、目的地で撮影した写真。

オドメーターを見るとスタート時が1,282km、到着時が1,345kmとなっている。なので、実際に走った距離は63kmだ。

次に走行可能距離(とバッテリーの残量)の表示を見ると、スタート時は312km(97％)、到着時は259km(81％)となっている。減少分は走行可能距離が53km、バッテリー残量が16％。

実際に走った距離(63km)よりも、メーター上の走行可能距離が減った分(53km)の方が少ないのは、おそらく、目的地までのルートのほとんどを高速道路で移動し、走行中は「インテリジェント. クルーズコントロール」(ICC：走行速度を設定しておけば、ステアリング操作や前のクルマとの車間調整を含め、ほぼ自動で走ってくれる機能)を使っていたため、いわゆる「エコ走行」ができていたからだろう。

走行可能距離は直近の走り方を参考に算出していると思われるので、スタート時が「電費の悪い走りを前提とした予測値」だったからかもしれない。

メーターに表示されている走行可能距離よりも、実際に走行できる距離の方が少ない、ということであれば、そのEVに対する信頼感は薄れる。今回のラッコ試乗の場合は、「メーターに表示されているよりも長い距離を走れる」という結果だった。ちょっと謙虚に数字を出している感じだ。「電欠が心配」との声もあるEVにとって、これは大きな安心材料となるのではないだろうか。

横浜から習志野まで走っても電池が10数％しか減らないのだから、日々の通勤や買い物にも全く問題なく使えるクルマであることは間違いなさそうだ。乗り方にもよるが、週に1度くらい自宅で普通充電ができる人なら、かなり便利に使えるのではないだろうか。

軽EVは気楽に乗れるクルマです

軽自動車に乗っていて、ちょっと辛い気持ちになるシーンがある。例えば、

高速道路の合流で加速するとき

信号が青になったので法定速度あたりまで速度を上げていくとき

坂道を上るとき

こんなときだ。ターボエンジンであってもかなり音がするし、音の割には速度が上がっていかなくて、もどかしいような、クルマに無理をさせているようで申し訳ないような、そんな気分になる。

ところが軽EVでは、そうした気分になることは皆無だ。ガソリンエンジンの軽に比べて加速が力強いし、エンジン音もしないので、スーッと走り出せる。坂道でもクルマが苦しそうな様子を見せることはない。それだけでも、運転中の気分は大いに違う。

それは日産自動車「サクラ」/三菱自動車工業「eKクロスEV」でもそうだし、ホンダ「N-ONE e:」も然りだ。ラッコもそういうクルマだった。運転していて、気が楽な軽自動車なのだ。

日本の軽自動車市場で最も売れている「スーパーハイトワゴン」(背が高くて両側にスライドドアが付いている)で選べるEVは、今のところBYDのラッコだけ。2028年にはホンダ「N-BOX」のEVが登場するとの話なので、それまで待ってから軽EVに乗り換えるという手もある。ただ、ラッコが快適かつ便利な軽自動車であることは間違いないので、軽スーパーハイトワゴンのユーザーで次のクルマを探している人は、チェックして損のない1台だと思う。

私はすべての国産軽EVに乗ったことがあり、どれも大好きなのだが、ラッコも大いに気に入った次第だ。