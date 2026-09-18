やっと我々の前に姿を現した三菱自動車工業の新型「パジェロ」(5世代目)。日本での販売は7年ぶり、4代目の発売からは20年ぶりの復活となれば、気になるのは「どのくらい進化したか」だ。4代目に乗り続けるご近所の「パジェロファン」にお願いして、新型との比較をさせてもらった。

新型パジェロの写真を一気に見る

先代パジェロとはどのくらい違う?

幸いなことに、筆者が住むマンションには、4代目パジェロに乗り続ける大ファンがいらっしゃる。写真のクルマは、2017年式「パジェロ ロングボディエクシード」だ。さっそく、新型パジェロとサイズやデザインを比べていこう。

新型パジェロのボディサイズ(全長×全幅×全高×ホイールベース)は4,920mm×1,925mm×1,910mm×2,870mm。一方の2017年式「パジェロ エクシード」は4,900mm×1,875mm×1,870mm×2,780mmだ。

新型パジェロ

先代パジェロ

新型は幅が50mm、ホイールベースが90mm広がり、居住性が大きく改善。しかも先代は、背後にスペアタイヤを背負っていた。新型はスペアタイヤを床下に移動させ、その分を室内空間の拡大に使ったそうだから、車内はかなり広くなっているはずだ。

最小回転半径は新型が5.8ｍ、先代が5.7ｍ。両方とも、大きなボディに関わらず意外と小回りが効くのだ。

重量は新型が2,460kg、先代が2,260kg。軽量なビルトインフレーム式モノコック構造(モノコックの高剛性とラダーフレームの走破性を併せ持つ)を採用していた先代に対して、新型は悪路走破性を高めた純粋なラダーフレームを採用し、強力な補強を行ったことで重量も増加している。

新型パジェロ

先代パジェロ

悪路走破性に大きく関係する最低地上高×アプローチアングル×ランプブレークオーバーアングル×デパーチャーアングルは、新型が230mm×30.4度×22.6度×25.8度、先代が225mm×36.6度×22.5度×25.0度。この点、先代は結構健闘しているのだ。ちなみに、タイヤサイズは新型が255/55R20、先代は265/65R17となっている。

新型パジェロ

先代パジェロ

新型パジェロ

先代パジェロ

斬新な新型とオーソドックスな先代

「独創進化」を遂げたと標榜する新型パジェロは、先代と比べるとモダンで斬新なデザインに生まれ変わっている。エクステリアでは、剣道の防具を思い起こさせる6本の横桟グリルを持つフロントフェイス「剣道マスク」や、その両側のT字型デイライトが特徴。インテリアでは、2枚の14.3インチ大型ディスプレイで構成するモノリスディスプレイや、日本の伝統工芸である「木目込み」に着想を得た縫製技法を施した上質なソフトマテリアルなどが目を引く。斬新なスタイルだ。

一方の先代モデルは、異形ディスチャージヘッドライト(HID)の堂々とした顔つきが印象的。本革巻きステアリングやシルバーパネルなどを備えたインテリアも含め、オーソドックスな仕上がりが自慢だった。

こうして見比べてみると、先代からの進化ぶりは、ちょっとゾクゾクさせられるほど魅力的だ。

排気量は小さくなってもパワーはアップ

新型パジェロが搭載するのは、ピックアップトラック「トライトン」用などをベースに専用開発した2.4Lのクリーンディーゼルターボエンジン「4N16」型。最高出力150kW(204PS)/3,500rpm、最大トルク480Nm/1,750～2,500rpmを発生し、8速ATの4WDで2,460kgのボディを引っ張る。「スーパーセレクト4WD-Ⅱ」で2H/4H/4HLc/4LLCを選択可能だ。

パジェロ初搭載の姿勢制御技術「S-AWC」で前後左右の駆動配分やブレーキ制御をコントロールし、7つのドライブモードであらゆる路面、天候に対応。セレクターはダイヤル式だ。

一方の先代モデルが搭載するのは、縦置きの「4M41」型 3.2L直4DOHCディーゼルターボ。140kW(190PS)/3,500rpm、441Nm/2,000rpmを発生する。5速トルコン式ATの「スーパーセレクト4WD-Ⅱ」方式で、レバー式の副変速機によって2H/4H/4HLc/4LLcが選べる。10.0km/L(JC08モード)という燃費が、ちょっと時代を感じさせる。

写真の先代パジェロのオーナーさんに話を聞くと、使用パターンは週末の買い物やレジャーが多いとのこと。ディーゼルエンジンが発するガラガラ音は意外と小さく、そのパワフルさは中央高速の談合坂付近にある長ーい上り坂でもぐんぐん加速してくれるところでよくわかるという。さて、新型はどんな走りを見せてくれるのか。今から楽しみだ。

三菱自動車の先代パジェロ

三菱自動車の先代パジェロ

三菱自動車の先代パジェロ

三菱自動車の先代パジェロ

三菱自動車の先代パジェロ

三菱自動車の先代パジェロ