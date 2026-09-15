トヨタ自動車の「カローラクロス」はカローラシリーズ初の本格的なクロスオーバーSUVで、街乗りからアウトドアまで幅広く活躍するクルマとして人気です。リセールにも強いクルマで、残価率80～100％超えを記録することも珍しくありません。カローラクロスが高いリセールバリューをたたき出す理由は?

カローラクロスってどんなクルマ? グレードごとの違い

カローラクロスは大きすぎず小さすぎない、「ちょうどいい」サイズのSUVです。5名乗車時の荷物容量は487Lで、後部座席を倒せばさらに広いスペースを作れるため、アウトドアでも活躍します。

カローラクロスは20代～40代の方から支持されており、初めのSUVとしても扱いやすいクルマです。価格は約298万円～407万円と、トヨタのSUVの中では比較的お手頃。

カローラクロスのグレードは大きく分けると3種類です。

Zグレード

高級感を感じられる洗練された仕上がり。快適性とプレミアム感を追求した、最上位グレードです。

Zグレードは本革シートやシートヒーター、シートベンチレーションなどの高級装備を標準装備しています。カローラ誕生60周年を記念して追加された特別なモデル「Z Adventure」もあります。

Sグレード

価格と装備のバランスが最も取れた、カローラクロスのスタンダードな仕様です。日常使いに必要な先進安全装備を備えており、コスパを最重視する方に向いています。

GR SPORT

GR SPORTは走行性能と機能美にこだわったスポーティー仕様です。高い熱効率・高出力を両立した新型エンジンを搭載し、「2.0Lハイブリッドシステム」を採用しています。

カローラクロスの中古買取実績は?

中古のカローラクロスはいくらくらいで取り引きされているのか、実際のデータを見てみましょう。

MOTA車買取(2026年)によると、カローラクロスの「1.8Z」(ガソリン)の3年落ちでは、リセールバリューが123.9％というデータが上がっています。これに対し、「1.8ハイブリッドZ」では93％です。

ガソリン車では、3年落ちでも新車価格より高い価格で取り引きされていることがわかります。日本が輸出する中古車を購入する国・地域では、クルマの耐久性を重視するケースが多く、カローラクロスではハイブリッドよりもノーマルガソリンエンジン車のニーズが高い傾向にあります。

カローラクロスが新車同等・それ以上の高買取額になる理由

カローラクロスのリセール率が高い理由を整理します。

新車供給の遅れ

カローラクロスは新車の納車まで時間を要することが多いです。「すぐにクルマが欲しい」という国内ユーザーが中古車市場に流れるため、相場が高騰しています。

新興国での絶大な人気

海外市場でもトヨタのSUVは信頼性が高く、絶大な人気を誇ります。特定地域への輸出需要が国内の買い取り相場を下支えしている構造です。

カローラクロスは元々、アジアの新興国をターゲットに開発されたクルマであることから、海外でも人気があります。

今後の動向は?

古い年式の車種から価格が徐々に下落していく可能性はありますが、古い年式の人気が高い地域もあります。さらに、新車供給の遅れが続く限りは、短期的に相場が下落する可能性は高くないと考えられます。

「買っても損しないグレード・装備」の選び方

リセールバリューを考えるうえで欠かせないのがグレード・装備の選び方です。カローラクロスの場合、海外輸出需要と国内人気がマッチする選び方は次のとおりです。

Zグレード

ホワイトもしくはブラックのボディカラー

人気オプション(パノラマルーフなど)

カローラクロスはアウトドアシーンに映えるクルマ。オプションのパノラマルーフを装備していると、高額査定への期待値が上がります。また、クルマを上から俯瞰しているように見えるパノラミックビューモニターは、中古車市場で人気のアイテムです。

【フォトギャラリー】カローラクロス