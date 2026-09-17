三菱自動車工業の新型「パジェロ」は、伝統のタフネスに「上質さ」をプラスした現代的なクロスカントリーSUVに生まれ変わった。ライバルと目されるトヨタ自動車「ランドクルーザー250」と、車内に乗り込んだ際の印象を比べてみたい。

豪華なパジェロvs質実剛健のランクル250

新型パジェロのインテリアは実に豪華なしつらえだ。

三菱自動車の新型パジェロ

新型パジェロの写真を一気に見る

インストルメントパネルは初代モデルから連綿と引き継いできた水平基調。そこに、視認性に優れた2枚の14.3インチ大型ディスプレイからなる「モノリスディスプレイ」を組み合わせる。

三菱自動車の新型パジェロ

ドライバー眼前のコックピットメーターにはさまざまな情報を表示させられる。センター側には、初代から続く伝統の3連メーターを現代的に進化させたマルチメーターを表示可能だ。時間やシチュエーションに合わせて背景が変化する仕組みも面白い。まさに、令和最新のSUVらしいインパクトがある。

三菱自動車の新型パジェロ

インパネやドアトリムには、日本の伝統工芸である「木目込み」に着想を得た縫製技法を施した上質なソフトマテリアルを採用。荒れた路面で体をゆすられた乗員が、頭をぶつけた場合の安全面にまで考慮したという。

キャメルの内装色は、砂や泥に触れても汚れが目立ちにくいことを考慮して選定。トータルで三菱のフラッグシップにふさわしい仕上がりになっている。

三菱自動車の新型パジェロ

三菱自動車の新型パジェロ

三菱自動車の新型パジェロ

一方のランクル250も、コックピットやセンターのディスプレイはフルデジタルで、グラフィックはキレイで見やすい。ただ、さすがに、パジェロに比べると大きさでは負けている。

ランドクルーザー250の写真を一気に見る

ステアリングや空調周りの加飾は質実剛健で道具感があり、エクステリア同様に新鮮さをキープしているのは素敵だ。

シフトレバーはどちらも握りやすいグリップ式を採用。ワールドプレミアで取材していて気が付いたのだが、パジェロの日本仕様は背の低い四角いタイプを採用する模様だ。

ドライブモードや4WDの切り替えは、パジェロが1軸のダイヤル式、ランクル250がプッシュスイッチやレバー、ダイヤルを併用する方式。パジェロの方が選択はしやすいが、ランクル250のレイアウトもメカニカルでそそられる。

三菱自動車の新型パジェロ

どちらのモデルも3列7人乗りのレイアウトで、シートアレンジの幅は豊富。ランクル250 ZXグレードで選べるダークチェストナットカラーの本革シートも、内装のグレーと合わせて渋くカッコいい選択になるはずだ。

走りや価格は?

パジェロにはまだ乗れていないが、走り(性能)の部分も比べてみたい。

パジェロが搭載するのは2.4Lの直列4気筒ディーゼルターボエンジン。最高出力は150kW(204PS)/3,500rpm、最大トルクは480Nm/1,750～2,500rpmだ。8速ATの4WDで2,460kgのボディを引っ張る。

三菱自動車の新型パジェロ

パジェロ初の姿勢制御「S-AWC」で前後左右の駆動配分やブレーキ制御をコントロールするという走りには、今から期待が高まる。7つのドライブモードや「スーパーセレクト4WD-II」により、あらゆる路面に対応可能で、どんな天候でも安心感をのある走りを目指したそうだ。

三菱自動車の新型パジェロ

ワールドプレミアの会場では、純正アクセサリーで武装した豪州仕様を見ることができた。「カンガルーバー」や「シュノーケル」で本格的に仕上げることができれば、見た目も走りもさらにワンランクアップするだろう。

三菱自動車の新型パジェロ

ランクル250にはガソリンエンジンとディーゼルエンジンがある。150kW(204PS)/500Nmの2.8L直4ディーゼルターボエンジン搭載モデルは8速ATを介した4WDで2,410kgのボディを受け持つ。パジェロとほぼ同じようなスペックだ。

トルセンLD付きのフルタイム4WDで、センターデフロックやマルチテレインセレクト、A-TRCなど装備に不安なし。その走りは意外なことに、ラダーフレームのクセがあまり顔を出さずスムーズ。ボディの見切りが良いので、大きさをあまり感じることなく運転できた。

ちなみに、ランクル250のディーゼルエンジンモデルは現在、受注停止中。一部改良モデルが2026年12月に発売となる。

あとは価格だ。パジェロの価格はもうすぐ判明する。ランクル250一部改良モデルとの対決が見ものである。