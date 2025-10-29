スバルが「毎日乗れるスーパーカー」を構想中? 新しいBEVコンセプトを実車確認

スバルが「毎日乗れるスーパーカー」の開発を推進中? 「ジャパンモビリティショー2025」(JMS2025)で世界初公開となる「Performance-E STI concept」というコンセプトモデルについて、開発責任者に話を聞いてきた。

スバルが開発中の「Performance-E STI concept」は「ジャパンモビリティショー2025」(会場：東京ビッグサイト、一般公開日：10月31日～11月9日)で見ることができる

乗りやすいスーパーカー?

「Performance-E STI concept」は「SUBARUの新世代を牽引する、Performanceシーンの未来を表現したバッテリーEV(BEV)ベースのコンセプトモデル」というのがスバルの説明。同モデルの開発責任者を務める中路智晴さんに言わせると、「スバルの将来のパフォーマンスを象徴するようなモデル」になるそうだ。

「Performance-E STI concept」の開発責任者を務める中路さん。『魔改造の夜』では「Sバル」チームを率いて、「ブランコ 25m走」を制した立役者だ。番組では古いエンジンを引っ張り出してきてブランコを魔改造していたので、てっきりエンジン至上主義者(BEV否定派)なのかと思っていたのだが、「もともとはICE(内燃機関)が大好きなんですけど、バッテリーEVもいいクルマですよ」と本人談

「Performance-E STI concept」のデザインコンセプトは「Everyday Supercar」。BEVだからこそ実現可能な「運動性能と実用性の両立」を目指したという。

スバル車のいいところとしてよく耳にするのが「低重心」だ。水平対向(ボクサー)エンジンという独特のパワートレインが重心の低さに寄与している、というのだが、BEVの「Performance-E STI concept」ではどうなのだろうか? 中路さんはこう話す。

「低重心にはとことんこだわりました。例えば、バッテリーにもさまざまありますが、ハイト(高さ)の低い円筒系電池を床下になるべく低く詰めて、クルマ全体のハイトを下げながら、室内空間もしっかり確保する設計としています」(以下、カッコ内は中路さんのコメント)

「Performance-E STI concept」は前後にモーターを計2基搭載するAWD(4輪駆動)のBEV。低重心・低ハイト円筒バッテリーは側面冷却で熱マネジメントを行う。航続距離や最高出力、ボディサイズなどの詳細は非公表だった

クルマの低さにはこだわりつつも、乗る人の快適性は犠牲にしたくないというのがスバルの考え。

「スーパーカーのようにドライバーをいじめれば、いくらでも低くできるんですが、我々のコンセプトとしては、毎日使えるクルマでありたいと考えています」

室内空間を担保しようとすると、どうしてもバッテリーの容量が減って、走行可能距離が縮まりそうなものだが……。

「バッテリーは高容量の三元系を使います。ただ、バッテリーの容量を増やして走らせるというよりも、いかに抵抗を減らして賢く走らせるかがBEVの肝だと思います」

BEVの肝は抵抗を減らして賢く走らせることだと中路さんは話す

スバリストなら歓喜? 金色のホイールがまぶしい!

それにしてもデザインが激しい。なんといっても目を引くのが金色に光るホイールだ。

「これにはスバルSTIのヘリテージが入っています。スバルがWRC(世界ラリー選手権)で走っていた時代を覚えている方もいらっしゃるかと思いますが、青い車体に金色のホイールはスバルSTIの象徴でした」

スバルファンにはおなじみ? 青い車体に金色のホイールがまぶしい

ホイールはBEVの走行可能距離を左右する「空力」を向上させるうえでも重要なパーツだ。

「空力のためにはなるべく開口を小さくしたいのですが、そうすると、ブレーキに風がいかなくなります。このホイールは外周部をしっかりと押さえつつ、しかもブレーキにしっかりと風がいくような考えで作っています」

金色の部分は樹脂製のカバーだ。これで軽さも担保できる。

「デザインの意匠面は別の部品(樹脂カバー)をかぶせることで、ホイールを本当に作りたい理想的な形状で作ることができます」

空力に貢献しそうなパーツを盛りだくさんに搭載する「Performance-E STI concept」

「スバルらしさ」はBEVでも発揮できるのか。そのあたりについて中路さんは自身満々な様子だった。

「手ごたえはかなり感じています。スバルがこだわるパッケージング、人が感じる運転のしやすさ、これらの点についてはBEVだからこそやりやすい部分があります」

ハイパワーなBEVは世の中にたくさんある。ボクサーエンジンでおなじみのポルシェも作っているくらいだ。そんな中でスバルが「Performance-E STI concept」的なBEVを作ったとして、存在意義はあるのだろうか。

「間違いなくあります。そこには自信を持っています。限界走行の性能だけでなく、こだわりたいのは、毎日乗って笑顔になれるようなクルマです。いかに日常の運転で使いやすいか。人の乗り降りのしやすさにまでこだわってクルマを作っています」

スバルは今回のJMS2025に「Performance-B STI concept」というコンセプトモデルも出展する。こちらはICE(内燃機関搭載車)をベースとしたコンセプトモデルで、水平対向ターボエンジンやシンメトリカルAWDなど、スバルが磨いてきた技術を柔軟に組み合わせたクルマになるという。小さな車体にハイパワーな心臓を積んだ走って面白いエンジン車、という感じのキャラクターだ。

スバル「Performance-B STI concept」。コンパクトなボディに2.4Lの水平対向ターボエンジン、AWDを搭載。スバルが培ってきた技術と知見を組み合わせ、選択肢としての内燃機関搭載車を育てていきたいとの思いを表現した1台だ

「Performance-E STI concept」と「Performance-B STI concept」の2台は、スバルのパフォーマンス(高性能モデル)の未来を予想するうえで大きなヒントになりそうなクルマだった。