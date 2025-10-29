マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
三菱自動車の電動SUVコンセプトカーはAI搭載! どんな機能が使える?

OCT. 29, 2025 10:30
Text : 藤田真吾
三菱自動車工業が電動クロスオーバーSUVのコンセプトカー「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」を公開した。エンジンとモーターの両方を積むプラグインハイブリッド車(PHEV)で、AIの「コ・ドライバー」を搭載しているところが特徴だ。どんなクルマなのか、話を聞いてきた。

  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」

    三菱自動車が「ジャパンモビリティショー2025」(JMS2025)で世界初公開したコンセプトカー「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」

車内の会話を通訳してくれるAI

「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」(エレバンスコンセプト)はカーボンニュートラル燃料対応の高効率ガソリンエンジンと大容量の駆動用バッテリーを搭載するPHEVだ。前輪にインホイールモーター、リアにはデュアルモーターを積み、クアッドモーター4WD式の独自の四輪制御技術「S-AWC」を搭載する。電気だけで走れる距離や出力などの数値的なスペックは非公開だった。

  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」

    「ELEVANCE」(エレバンス)は「Eleate」(高める、昇華させる)と「Advance」(前進、進化)を掛け合わせた造語

AIのコ・ドライバーと一緒にドライブできるのもエレバンスコンセプトの特徴だ。

ステアリング内やインストルメントパネル内の液晶ディスプレイに表示される「AI Co-Driver」は、ドライバーのライフスタイルや価値観に応じてパーソナライズされた行き先や、路面状況に応じたドライブモードなどを提案してくれるそうだ。

  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」
  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」

    「AI Co-Driver」はラリーのコ・ドライバーのように運転者の相棒となるAIエージェントであるという

  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」

    前席はワンタッチで回転可能。AI機能で車内の会話を即時通訳するアイデアもあるとか

  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」

    道幅を検知し、通るのが難しそうならヘッドライトで幅をドライバーに知らせる機能も搭載

屋根にはプロブスカイト太陽電池を用いたソーラーパネルを搭載。同じくソーラーパネルを搭載し、大容量バッテリーも積んだトレーラーを牽引すれば、どこまでも走って出かけることができそうだ。トレーラーは広々とした室内空間を備え、キッチンやシャワーブースを完備。快適な車中泊が楽しめる。

  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」
  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」

三菱自動車が開催したJMS2025の事前説明会で聞いたところによると、このコンセプトモデルをそのまま市販車に仕立てて販売する予定はないらしいが、搭載している技術については同社で開発中あるいは研究中の技術ばかりであり、そのうち何らかの形で具体化する可能性があるようだ。

  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」

    エクステリアデザインのコンセプトは「Luxe Adventurer」。高い堅牢性を持つボディがカプセル型のキャビンを包み込む形状だ。ドアは観音開きになっている

  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」
  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」

    フロントデザインは三菱自動車のデザインアイデンティティとなっている「ダイナミックシールド」を先進的に表現

  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」
  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」
  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」
  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」

    3列6人乗りのシートレイアウト

  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」
  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」
  • 三菱自動車「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」

JMS2025の三菱自動車ブースではこのほか、新型「デリカ D:5」(プロトタイプ)などを展示する。

  • 三菱自動車の新型「デリカ D:5」(プロトタイプ)

    新型「デリカ D:5」(プロトタイプ)

  • 三菱自動車の新型「デリカミニ」

    新型「デリカミニ」

  • 三菱自動車の新型「eKスペース」

    新型「eKスペース」

  • 三菱自動車「アウトランダーPHEV」

    「アウトランダーPHEV」

  • 三菱自動車「トライトン ラリーカー」

    「トライトン ラリーカー」(アジアクロスカントリーラリー2025優勝車)

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

