日産から3つのフラッグシップが登場、4代目となる新型「エルグランド」はよりラグジュアリーに

日産自動車は10月29日、Japan Mobility Show 2025にて新型「エルグランド」を含む3つフラッグシップモデルを発表した。

エルグランド

当日は日産CEOのイヴァン・エスピノーサ氏が登壇。経営計画「Re:Nissan」を通じて、改めて日産ならではのモノづくりに目を向け、インテリジェントモビリティを掲げた未来を形づくると説明した。

今後は戦略を見直し、市場のニーズに応えて手軽な価格で手に入れられる「コアモデル」、日産の大胆なデザインと開発精神を体現する「ハートビートモデル」、地域の事情に適した「パートナーシップモデル」の三本柱で展開していくとした。

今回お披露目となった4代目「エルグランド」は、日産のハイブリッドシステム「e-POWER」と進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載。乗員全員がいつまでも乗っていたくなるような快適さと運転の楽しさを感じる、プレミアムミニバンにふさわしい乗り心地の良さを体現した。

また、内装には14.3インチの大画面統合型インターフェースディスプレイを採用し、上質で先進的な空間を実現。ジャパンフラッグシップモデルとしての存在感を感じるラグジュアリーな雰囲気に仕上げている。

さらに、大胆なデザインとパワフルなV6ツインターボエンジン、そして最新のインフォテインメントシステムとプレミアムなインテリアを兼ね備えたSUVとして、中東市場で高い評価を得ている「パトロール」を日本向けに投入する。

パトロール

フラッグシップEVである「アリア」の年度内マイナーチェンジも発表した。より先進性と上質感を感じるフロントデザインに一新するとともに、Googleを搭載したインフォテインメントシステムの採用や、EVのバッテリー電力を取り出すことができるV2L(Vehicle to Load)機能の追加、日本の道路における乗り心地の向上をなどを予定しているという。