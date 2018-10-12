スマホとデジタル家電の2019年4月の新着記事一覧
2019年04月07日(日)
iPhoneで撮った「ライブフォト」を一見ふつうの写真にする方法
iPhone 04/07 14:00
2019年04月06日(土)
iPhoneのソフトウェアキーボードだけでOK、激速のカレンダーイベント作成テク
iPhone 04/06 17:40
2019年04月05日(金)
iPhoneに機能が追加されるタイミングは? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
iPhone 04/05 16:57
セブン独自のキャッシュレス決済「7pay」が2019年7月スタート
スマホアプリ / サービス 04/05 12:30
2019年04月04日(木)
au PAYが4月9日よりスタート - 「なんとかPay」で後発のKDDIに勝算は？
携帯キャリア 04/04 19:56
Appleの動画制作アプリ「Clips」、新フィルタやClassKitでの機能を追加
iPhone 04/04 18:39
iPhoneで東京の「空気質指数」をチェックできる? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
iPhone 04/04 17:22
シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」、IIJや楽天モバイルから登場
MVNO 04/04 16:49
ここを知りたい格安スマホ! - 家族でMVNOに乗り換えるには MVNO→MVNO編
IIJmio PR 04/04 16:14
SNS映えする動画編集機能を搭載、パナソニックが新ビデオカメラ
デジカメ 04/04 15:47
Premium Styleの完全ワイヤレスイヤホン、シンプルデザイン
サウンド / オーディオ 04/04 14:17
「au PAY」が4月9日からスタート。三太郎の日なら最大20％以上の還元も
携帯キャリア 04/04 12:20
Beats「Powerbeats Pro」発表、H1チップ採用、完全ワイヤレスに
サウンド / オーディオ 04/04 07:12
2019年04月03日(水)
東芝エアコン「大清快」、身体にやさしい「無風感」にこだわり
生活家電 04/03 20:31
PayPayアプリに新機能。手軽に送金、パスコードも設定可能に
スマホアプリ / サービス 04/03 20:09
「YouTube Music Premium」に学割プラン、学生はほぼ半額に
スマホアプリ / サービス 04/03 19:35
iPhoneで使うワイヤレス充電器の選びかたは? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
iPhone 04/03 16:09
シャープがマイクロフォーサーズに賛同、8K動画カメラ今年登場か
デジカメ 04/03 11:32
シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」にSIMフリー版
Android 04/03 10:00
2019年04月02日(火)
ソフトバンクとワイモバイル、「AQUOS ケータイ3」を4月5日に予約受付
携帯キャリア 04/02 22:49
手回し充電で使えるポータブルテレビ＋ラジオ 山善
生活家電 04/02 20:27
「iPhoneでなければプライバシーを守れない」 アップルが新CM
iPhone 04/02 18:09
Rakuten Musicが月額500円に、期間限定キャンペーン
スマホアプリ / サービス 04/02 17:59
キングジム、電子メモパッド「ブギーボード」から半透明液晶の9.1型
その他ガジェット 04/02 16:32
ASUS「ZenFone Max Pro (M2)」を交換呼びかけ、電波法に抵触の可能性
Android 04/02 13:52
LUMIXのショールームが銀座にオープン、ライカ銀座の向かい
デジカメ 04/02 13:28
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
このチャンネルについて （デジタルトップ > スマホとデジタル家電）
スマートフォン、携帯キャリア、MVNO (格安スマホ)、デジタルカメラ、4K テレビ、オーディオ、生活家電などデジタル製品に関する情報チャンネル。