ものづくりイズム館に常設されていたテクノロジーの変遷を紹介するエリア。ここは歴史館として開設した当時は「所主室」と呼ばれた場所。松下幸之助氏の執務室を再現していた。閉館時は未来技術遺産に認定された製品なども展示した