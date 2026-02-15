大阪府門真市のパナソニックミュージアム ものづくりイズム館。2025年12月26日に惜しまれつつも閉館となった

2025年12月26日に、大阪府門真市のパナソニックミュージアム ものづくりイズム館が閉館する直前に、現地取材を行ってきたが、この取材にあわせて、パナソニックオペレーショナルエクセレンス 歴史文化コミュニケーション室の協力を得て、「収蔵庫」と呼ばれる特別な場所を取材することができた。

ここは一般への公開はもちろん、パナソニックグループ社員にも公開されていない場所で、パナソニックミュージアムには展示していない貴重な製品が保管されている。

収蔵している製品は約2000点。ユーザーから寄贈されたものや、拠点の閉鎖に伴って引き取ったものなど様々だ。社史や歴史館を担当してきた歴代の社員たちが、地道に収集し、保管してきたものばかりである。約9割がコンシューマ向け製品であり、家電のほかに、放送機器なども収蔵している。なかでもラジオは、門真市の本社エリアで生産を行っていいたこともあり、収蔵品数が最も多いジャンルといえる。現在も、各事業会社などと連動しながら、歴史的製品の収集を続けているという。

収蔵庫に保管している製品は、社内外の要望に応じて、展示用に貸し出すといったことを行っているほか、ものづくりイズム館が閉館したことから、今後は、社員が歴史や製品を学ぶ場として、これらの製品を活用し、なにかしらの貢献ができないかを検討しているという。

特別に公開してもらった収蔵庫に保管されている貴重な製品群を紹介しよう。ものづくりイズム館には展示していなかったユニークな製品が目白押しだ。

製品ジャンルごとに分けて保管している

室内の温度は20度、湿度は50～60%の環境で保管している

大型家電製品も収蔵している

写真は2025年1月のCES 2025のパナソニックグループブースで歴史的製品を展示していたものだが、これも収蔵庫から貸し出したものだった

1929年に発売した電気コタツ第1号機。高性能サーモスタットを搭載しているのが特徴だ

当時の電気コタツの外箱も残っている

1934年に発売した電気裁縫鏝。和裁には必要不可欠な製品だった

1935年に発売したヘアーアイロン

こちらは1936年に発売した電気時計

学校で使われていた黒板クリーナーもナショナルブランドで製品化。1966年に発売した「MC-210E」

学校などに設置してあった鉛筆削りもナショナルブランドで販売していた