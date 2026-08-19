米グーグルは2026年8月12日、新しいスマートフォン「Pixel 11」シリーズ4機種を発表しました。スマートフォンの著しい価格高騰が進む昨今ではありますが、Pixel 11シリーズの値上げ幅は比較的抑えられており、なかには前機種から値段が下がったモデルもあるようです。一体なぜでしょうか？

Pixel 11シリーズは正当進化でAIをさらに強化

国内で高い人気を誇る、グーグルのスマートフォン「Pixel」シリーズ。そのPixelシリーズの最新モデル「Pixel 11」シリーズが、2026年8月12日に発表されました。

Pixel 11シリーズは、前機種「Pixel 10」シリーズと同じ4モデル構成で、スタンダードモデルの「Pixel 11」、上位モデルの「Pixel 11 Pro」とその大画面モデル「Pixel 11 Pro XL」、そして横折りタイプの折りたたみモデル「Pixel 11 Pro Fold」となります。本体のサイズ感やカメラの数などにも変化はないことから、Pixel 10シリーズを正当に進化させたモデルといえそうです。

ですが、進化している部分もいくつかあり、Pixel 11は背面のカメラバンプが40%削減されたことで、よりスリムなデザインとなっています。Pixel 11 Pro/Pro XLは、背面カメラのイメージセンサーにより大型のものを搭載して性能向上が図られているほか、Proモデル3機種はいずれも、背面カメラのLED部分が光ってさまざまな通知をしてくれる「ハイライト」機能が新たに搭載されました。

さらに、Pixel 11シリーズは全機種で、グーグル独自の新しいチップセット「Tensor G6」を搭載。AI関連処理をこなす「TPU」(Tensor Processing Unit)の演算性能が50%向上し、グーグルのオンデバイスAIモデル「Gemini Nano」と組み合わせることで、AI関連機能を最大3.5倍高速に処理できる一方、消費電力は最大3.5分の1に削減され、バッテリー持ちの良さにも貢献するとされています。

そうしたことからPixel 11シリーズでは、AIを活用した機能の強化に一層力が入れられています。その1つがカメラに関する機能で、短時間の動画を撮影し、その中からAIがベストと判断した瞬間を高品質の写真として切り出す「マジックキャプチャー」や、AIと会話する感覚で動画の生成や編集ができる「Gemini Omni」など、撮影をより手軽に楽しくする機能が用意されています。

Tensor G6の性能を生かした「マジックキャプチャー」。オンデバイスAI処理により、撮影した短い動画の中からベストな写真を切り取って残すことができる

もう1つ、力が入れられているのが文字入力をサポートする機能で、Pixel 11シリーズでは「AI音声入力」が新たに追加されています。これは音声入力機能の1つではあるのですが、話した内容をそのまま文字起こしするのではなく、AIが内容を理解して「え～」などの無駄な言葉などを取り除き、簡潔な文章にして入力できるようにしてくれます。

また、グーグルのキーボードアプリ「Gboard」で、メッセージアプリなどでの会話の流れをAIが理解し、入力する内容を提案する「Gboard文章作成ツール」という機能も用意。ほかにも「Gemini Spark」など、人に代わってAIがさまざまな作業を代行してこなす「AIエージェント」関連機能への対応も進められており、AIの活用によって人間によるスマートフォンの操作を減らしながらも、生活を便利にすることに力が入れられているようです。

グーグルであっても、値上げの抑制には苦心の跡が

ですが、多くの人が気になるのは、やはり価格ではないでしょうか。円安の長期化に加え、昨今のAIブームによるメモリー価格高騰の影響でスマートフォン新機種の大幅な値上げが相次いでいるだけに、Pixel 11シリーズも価格が非常に気になることに間違いないでしょう。

では、実際の価格はどうなのかといいますと、Googleストアでの販売価格はPixel 11が136,800円から、Pixel 11 Proが174,800円から、Pixel 11 Pro XLが207,800円から、Pixel 11 Pro Foldが279,900円からとなっています。Pixel 10シリーズと比べ値上がりしているモデルが多いのですが、それでも値上がり幅は数千円から1万円台。ハイエンドモデルでは3万～5万円もの値上げを記録する例も多いだけに、かなり値上げを抑えたといえるでしょう。

Pixel 11シリーズの価格。多くのモデルで前機種から値上がりはしているが、値上げ幅は2万円を切っており比較的抑えられているし、一部機種は逆に値下げとなっている

驚くべきは、Pixel 11 Proの256GBモデルや512GBモデルで、わずか100円ではありますが前機種「Pixel 10 Pro」よりも値段が下がっているのです。Pixel 11も、ストレージ最小モデルの容量が256GBに変更されているため、前機種「Pixel 10」の256GBモデルと比べれば値下げと見ることもできるでしょう。

なぜ、Pixel 11シリーズがそこまで値上げを抑えられたのでしょうか？ 同社のGoogle Pixel 製品企画アジア太平洋事業統括 リージョナル ディレクターである阿部和子氏は、「Pixelにとって日本市場は最も重要なマーケットと捉えている」と話しており、為替などの影響は非常に厳しいながらも、日本市場での販売を伸ばすべく価格を調整したとしています。

Pixelシリーズはもともと、他社の追随を許さないコストパフォーマンスの高さで短期間のうちに市場シェアを急拡大させてきましたが、その後円安の長期化を受けて徐々に値上げが進んだことで、最近ではシェアが下落傾向にありました。Pixelシリーズは、グーグルのAIサービス利用の入り口にもなっているだけに、その利用拡大のためにも端末の価格を抑え、市場シェアを再び広げる戦略に出たと見ることができそうです。

Pixel 11シリーズは、他社OSからの乗り換えをしやすくすることにも力を入れており、そうした点からもシェア拡大に重きを置いている様子がうかがえる

ですが、筆者の視点からすると、値上げ幅を抑えた要因はほかにもあると考えており、それはハードウェアの性能を抑えていることです。確かに、チップセットは新しいTensor G6を採用していますが、カメラなど他のハード性能の強化は抑制気味です。AIやデザインなどで特徴を打ち出すことにより、ハードにかけるコストを抑えながら新規性を打ち出そうとしている様子がうかがえます。

そうした施策は、2026年4月に発売された低価格モデル「Pixel 10a」でも見られたもの。Pixel 10aも、前機種「Pixel 9a」と性能的にほぼ変わらないながらも、デザインやAIなどで特徴を持たせることにより、値上げをせずに新規性を打ち出していました。

日本でPixel 11 Proが値下がりしているように見えるのも、Pixel 11 Proの256GBモデルのRAM容量が16GBから12GBに減らされていること、そしてPixel 10 Proでストレージが最小の128GBモデルが、国内投入されなかったことの影響が大きいでしょう。もし、そちらが日本で投入されていた場合、Pixel 10 Proの256GBモデル(発売当初の価格は174,900円)より価格は安かったでしょうから、Pixel 11 Proとストレージ最小モデル同士で比較するならば、大幅に値上がりしていた可能性が高いと見ることもできるわけです。

そうした状況を見るに、企業体力のあるグーグルであっても、Pixel 11シリーズの価格設定にはかなり苦労した様子が見えてきます。それだけに、値上げ幅の抑制が明確な販売拡大へとつながるかどうかが、Pixelシリーズの今後を見据えるうえでも重要なポイントになってくるといえそうです。