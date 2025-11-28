週末の夜遅くに掲載している「今週のデジタル編集部」。普段の誌面からはちょっとそれまして、編集後記をお送りします。

ホリデーシーズンを前に任天堂公式の抽選販売でNintendo Switch 2が当たりました。購入権を放棄すると今後当たらないという文言に恐れをなして購入したはいいものの、なぜか多言語対応版だったので69,980円もの出費に。この僕が、今さらNVIDIA Ampereアーキテクチャ採用グラフィックスの製品を7万円も出して買うだと……？ という気持ちはさておき、年末はまだプレイできていなかった『スプラトゥーン3』や『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』を遊べそうで楽しみです。（高菜）

ほぼRTX 30

KONAMIの音ゲー「ポップンミュージック」が大好きなワタシ。ここ数年、ゲーセンから筐体が続々と撤去されていて、もはや風前の灯火か…と思っていたら、まさかの新筐体＆新作投入で復活。いくらPCやコンソールが高性能化しても、専用のコントーラーを操って爆音でプレイする音ゲーはゲーセンならではの醍醐味。「太鼓の達人」ぐらい多くのゲームコーナーに設置されるといいなぁ。（持ちキャラはかごめの編集部・磯）