確かに、ひと昔前に比べて「印刷」する機会は減りました。業務に使うパソコンですら減っているのですから、個人用途が多いiPhoneはなおのこと、いちども印刷したことがないという人すらいるはず。しかし、「印刷」という作業を別の角度から見てみると、これまで知らなかった使い道が見えてくるかもしれません。

iOSの基礎となったMac OS X(現在のmacOS)では、システムの描画エンジン自体がPDFをサポートしています。どのアプリから印刷を実行しても、ディスプレイで見たままをPDFとして残すことができ、しかも紙へプリントアウトするときと手順はほとんど変わりません。

出力先がプリンターかファイルかの違いに過ぎないというこのしくみは、Mac OS Xの子孫といえるiOS 26にも引き継がれています。

たとえば、iOSに標準装備のマップアプリで地図をPDF化したい場合には、共有メニューを表示して「プリント」ボタンをタップします。画面下部に地図が縮小表示されたシートが現れるので、地図部分を長押しし、画面中央にクローズアップされた地図をタップすればPDFとして保存できます。

このとき、プリンターは必要ありません。プリンターへ出力されるはずの画像やテキストを、そのままのレイアウトでPDFとして保存できるのです。マップアプリに限らず、PagesやNumbersなどiOSの印刷機能に対応したアプリは、同じ方法でPDFを作成できます。

つまり、iPhoneでは「紙へ印刷」するように「ファイル(PDF)へ印刷」できるのです。紙へ出力してもメールやSNSで送信することはできませんが、PDFならどうということはありません。活用の余地は大いにあると思いますよ?