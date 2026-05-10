iPhoneにはユーザーの利便性を考えた様々な機能がありますが、人によってはそれが煩わしく感じられたり、かえって利便性を損ねたりする場合もあるかもしれません。そうした”便利だけどおせっかい”な機能の設定を変更する方法をご紹介します。

今回は、iPhoneの充電中に時計やカレンダーが表示される「スタンバイ機能」です。

横向き充電で表示される「スタンバイ」機能

「スタンバイ」とは、iPhoneを横向きで充電している間、画面に時計やカレンダー、写真などが表示される機能です。スワイプすると、表示される項目を切り替えることができます。デスクやベッドサイドで、写真立てや置き時計の代わりとして活躍します。また、暗い場所では目にやさしい赤で表示されます。

iPhone 14 Pro／15 Pro／16 Proシリーズ、およびiPhone 17／17 Proシリーズ／iPhone Airでは、充電中に常時表示させておくことが可能です。それ以外のモデルでもスタンバイ機能は使えますが、常時表示には非対応です。

常時表示対応のiPhoneでスタンバイを表示していても、iPhoneが使われておらず、部屋が暗い時は、自動的に画面がオフになるよう設定することができます。

スタンバイ機能をオフにする方法

さらに、スタンバイ機能が不要な場合は下記の手順でオフにできます。