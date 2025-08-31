iPhoneの「設定」には「一般」という項目があります。一見するとよくわからない機能が並んでいるように見えますが、実はiPhoneの使い勝手やメンテナンスに重要な項目がたくさん含まれているのです。

今回はiPhoneで使用する言語や単位・書式などを設定する「言語と地域」の使い方を解説します。通常はこの設定を変更する必要はありませんが、英語を勉強中の方などは、日頃から英語に触れる機会を増やすことに役立ちます。

iPhoneの使用言語を変更する方法

iPhoneでは最初にセットアップする際に使用言語を選択しますが、後から変更することも可能です。アプリやコンテンツなど、現在のiPhoneの状態はそのままに、使用言語だけが入れ替わります。

言語を変更するには下記の手順で操作します。

使用言語を日本語に戻す方法

使用言語を日本語に戻すには、下記の手順で操作します。

iPhoneの単位や書式を変更する方法

言語設定の下にある項目は、単位や書式の表示形式の設定です。例えば、気温の表示を「華氏（°F）」にしたり、日付表示を「日／月／年（イギリス式）」または「月／日／年（アメリカ式）」にしたりできます。日本国内で使用する場合は、基本的に触れる必要はありません。

なお、この設定ではApp StoreやiTunes Storeなどの利用地域は変更されません。

「テキスト認識表示」の意味と使い方

この画面の一番下にある「テキスト認識表示」とは、「写真」アプリなどで画像に含まれるテキストを認識して、コピーや翻訳などができるようにする機能です。不要な場合はオフにします。