最新ゲームを快適に遊ぶにはSSDがほぼ必須となった現代。昔はHDDでもよかったんですが、いまではSSDにインストールしなければならないタイトルが増えました。推奨スペックにSSDと書かれていますし、HDDにインストールしようものなら「低グラフィックス設定になりますがいいですか？」と聞いてくる始末（ちなみにタイトルは『ドラゴンエイジ：ヴェイルの守護者』。これのために新PC買ったまであります）。そのくせ100GBくらい平気で食い潰してきます。いや買い足せばいいんだ……なんてちょっと前なら気軽に言えたんですよねえ。そう、SSDの価格高騰です。

1年半程前に買った2TBのGen4 SSDは、19,800円でした。ですがいまは2TBの同クラスが4万円オーバーです。買えないよ！ ついでに「将来のために32GB、いや64GBに盛っておくか」なんて夢見ていたメモリも、気づけば可愛くない価格に化けています。さらに当時はAmazonなどのECサイトでも頻繁にセールされていたのですが、いまではSATAモデルでさえセール対象になることがありません。それもこれもAI特需ってやつのせいですね。

正確にはSSDだけではなくメモリやグラフィックスカードもそうですが、とにかくもう「高いのが当たり前」という空気が定着してしまいました。1TBですら、約2万5,000円と新作ビッグタイトル3本分以上の価格です。理不尽にもほどがあります。

しかたないので、新しいゲームを買ったときは以前のタイトルを削除するなど容量のやりくりをしていくしかありません。「消したいけどこのタイトルは少し間を空けるとやりたくなる可能性が……」「アプデが来たときに再ダウンロードは面倒だ……」と悩みながら消していきます。

そんなことを思いながらGeminiに雑談がてら愚痴ると「最近の高騰は大変ですよね」と他人事な返事。「いやお前のせいだよ！」とツッコミいれてしまったのですが、よくよく考えるとこうしてAIを使っている自分のせいだわと自覚してがっくりです。どうすればこの高騰が終わるのでしょう。それは誰にもわかりません……。

そもそも、なぜSSDが上がるのか。AIがGPUで生成するためのデータを高速でやりとりするためSSDをデータサーバー側が買いまくっているうえ、メーカー側も利益率の高いAIサーバー用の生産を優先しているからです。