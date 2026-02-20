ゲーミングPCが届いた！ セットアップ完了！ Windowsが起動し、最初にやることと言えば、そう「ベンチマーク」ですよね。ですよね？？

せっかく大枚はたいて買ったゲーミングPCなんですから、どのくらいの実力があるのかしっかり知っておきたいのが人情というもの。そのため様々なサイトを巡り「PCMark」や「3DMark」、「Cinebench」、「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマーク」「FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION ベンチマーク」などの各種ベンチマークをゲット！ これらを起動し、しばらく待って出た数値に満足……では済まないのがゲーミングPCユーザー。今度はその数値をSNSに上げて自慢してみたり、みんなとどのくらい違うのか検索したりと大忙しなものです。「おっ！ 半年くらい前にPCを買った友達のスコアの○倍だ！ イエー！」「スコアスクショにいいねいっぱい付いた！ もっと増えてっ！」などなどベンチ活動、つまりベン活はいつまでも止まらない。

それらの結果から「うーん、もうちょっとお金出してもよかったかな」と思ったりしてしまうのもよくあること。購入時にやりたいゲームは十分動くように考えているはずなので、実際にはいらないんですけどね。でもベンチマークのスコアという魔力には勝てないのです……。人は悲しい生き物。

このベン活の最大の問題は、スコアを見て満足ししまうこと。ベンチマーク回しまくったあとのビールはうまいのです！（20歳未満はジュースね）。ゲームにたどり着かず「うーん、また明日」と思い、スコアの高さに満足して寝るなんてのはよくあることです。しかも、起きたら今度はPCを使えるよう様々なカスタマイズが待っているのでゲームどころではなかったりします。積みゲーの沼へようこそ。もしかしたらPCは「スコア見るだけじゃなくてゲームしてよ！」なんて叫んでるかもしれませんね。

おすすめベンチマークソフトをちょこっと紹介

「PCMark」

総合性能をテストするならコレ。パソコンの総合力をチェックするベンチマークソフト

URL：https://benchmarks.ul.com/jp/pcmark10

「3DMark」

ゲーム性能テストの定番。パソコンの3D処理能力をチェックするベンチマークソフト

URL：https://www.3dmark.com/

「Cinebench」

CPUの処理能力をチェックするベンチマークソフト

URL：https://www.maxon.net/ja/downloads

「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマーク」

ファイナルファンタジーXIVの公式ベンチマークソフト。数字のスコアだけでなく、快適度も出してくれるのでわかりやすい

URL：https://jp.finalfantasyxiv.com/benchmark/