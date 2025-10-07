ロジクールが同社のマウス製品の頂点ともいえるフラグシップMX MASTERの新製品を発表した。「MX MASTER 4」として10月30日に発売する。価格はオープンプライスだが直販価格は21,890円となっている。

旗艦マウス「MX MASTER 4」 6年ぶりの大型アップデート

先代の「MX MASTER 3」は2019年の発売で、その3年後の2022年に静音クリックをサポートした「MX MASTER 3S」としてセミリニューアルしている。

今回の「MX MASTER 4」は基本的には6年ぶりのメジャーアップデートと考えていい。製品相当の同機を借りてしばらく使う機会が得られたので、ほんの少しだがファーストインプレッションとして紹介したい。

先代のMX MASTER 3S（奥）と新製品のMX MASTER 4

手にしたときのイメージは先代の「MX MASTER 3S」とそう大きく変わるわけではない。静音に磨きがかかったというような印象もない。大きく変わっていないというのは、決して悪いことではない。こうしたハイエンド製品には変わらないことも重要で、従来の製品に慣れ親しんだユーザーが、違和感なく新しい製品に移行できることは重要だ。

マウス操作を振動でナビゲートする“触覚”機能

大きく変わったのは本体左側面のフロア部分が触覚フィードバックのためにハプティックをサポートするようになったことだ。

この部分は先代でもフロアボタンが存在して、ジェスチャーボタンとして機能し、さまざまな機能を割り当てることができたが、あまり目立たないというか、奥ゆかしいボタンだった。

今回は、マウスを握る右手の親指を下ろすと、新機能であるActions Ringが立ち上がり、あらかじめ割り当てられたさまざまな機能をダイレクトに実行できる。そのときにマウスの親指付近が震える。

ハプティックというと難しそうだが、早い話がスマホでいうところのバイブだ。バイブするタイミングやシーンはユーティリティを使って自在に設定できる。バイブしないタッチパネルでゲームをすることを想像すれば、振動が操作のナビゲートにどれだけ役立つのかわかると思う。

慣れないうちは、つい、親指にちょっとした力が入ってしまったときに、ブルッと震えてしまうかもしれない。これはもう慣れるしかないだろうが、慣れてAction Ringなどを多用するようになって便利な機能だと感じるようになるまではちょっと時間がかかりそうだ。

当初はPhotoshopなど、アドビのクリエイター向け製品を中心にAction Ring対応が享受できるが、今後は、テクニカル仕様が公開され、サードパーティアプリの対応が期待できるということだ。

長年使うハイエンドマウスだからこそ求められる耐久性

マウスのような、PCと対話するために存在するデバイスをヒューマンインターフェースデバイス（HID）という。ノートパソコンではスライドパッドがお馴染みだし、スマホやタブレットではタッチ対応もそのひとつとして当たり前になっている。

だが、使いやすさと効率、精密な指示という点ではマウスが勝っているように思う。だからこそ、こうしたハイエンドマウスにも一定数の支持があり、使い勝手は新しい技術で刷新されていく。

ただ、さわっている時間が長いデバイスでもあり、消耗度ははげしい。ハイエンド製品は、それに耐えるだけの耐久性が求められる。だからこそ、以前の製品で気になっていた経年変化によるベタベタ感などが、改善されていればいいなとも思う。製品表面の加工がちょっと変わっているので期待したいところだ。そうした面は1年くらい使ってみなければわからないだけに悩ましい。