ロジクールは9月30日、PC周辺機器のフラッグシップ「MX」シリーズ新製品として、高性能マウス「MX MASTER 4」（MX2400シリーズ）を発表した。10月30日に発売する。 価格はオープンで、ロジクールオンラインストア価格は21,890円。 カラーはグラファイト、ペイルグレーの2色。

MX MASTER 4。カラーはグラファイト、ペイルグレーの2色

「触覚フィードバック センスパネル」を親指エリアに搭載

MX MASTER 4はMXシリーズ最上位の高性能ワイヤレスマウスで、新たに「触覚フィードバック センスパネル」を搭載したことが最大の特徴。2019年にハードウェアを全面的に刷新した前モデル「MX MASTER 3」を発売のち、約6年ぶりにフルモデルチェンジした新製品となる。

前モデルから機能・デザインを刷新したMX MASTER 4

MX MASTER 4では、新たに親指エリアに「触覚フィードバック センスパネル」を追加した。このパネルを押すと、同社ユーティリティ「Logi Options+」に加わった新機能「Actions Ring」が標準で起動。画面上で8つのショートカットがリング状にオーバーレイ表示され、カーソルを合わせてクリックすると設定した各動作を実行できる。日常的に使うツールやChatGPTなどのAIツール、接続先デバイスの切り替えなどを手軽に実行できるようになる。

アプリケーションの割り当てはLogi Options+で設定。パネル内部に触覚センサーを内蔵し、押すと振動による触覚（ハプティクス）フィードバックが返され、操作状況をユーザーに伝える。触覚フィードバックはLogi Options+でオンオフや振動の強さなどのカスタマイズが可能だ。

ロジクールではActions Ringにより、マウスの移動量を通常から最大63％、作業時間を最大33％削減できるとしている。

親指エリアには触覚フィードバック センスパネルを採用。丸が描かれたボタンを押すと、8つのショートカットがリング状に表示される。

PhotoshopでActions Ringを起動したところ。カーソルを合わせると設定した動作を実行できる

サムホイールは従来より上に配置。レシーバーUSB-C対応に

本体の基本デザインはMX MASTER 3を踏襲しているが、各パーツで改善がなされている。

例えばサムホイールは従来より上に飛び出た形で配置し指との設置面積を拡大させ、直感操作しやすくしたほか、ジェスチャーボタンの位置も調整された。1秒間に1,000行をスクロールできる「MagSpeed 電磁気スクロールホイール」やチルト機能は引き続き搭載し、天面のボタンでフリースピンモードとラチェットモードの切り替えに対応する。

左が新モデルのMX MASTER 4。右が前モデルのMX MASTER 3S

搭載ボタン数は8、トラッキングセンサーは8,000dpi（dpi値は200dpi～8,000dpiまで50dpi刻みで設定可能）。マウスの底面には広い面積のソールを採用し、より安定して操作できる。クリックボタンには静音ボタンを採用。通信はBluetoothおよび、同梱のLogi Boltレシーバーに対応する。

同梱のLogi BoltレシーバーはUSB-C接続で、最大6台までの機器を1台のPCにつなげるようになった。加えてMX MASTER 4本体のICチップを改良しアンテナ位置を変更したことで、前モデルと比べ2倍の接続性を確保したとする。

本体裏面。左がMX MASTER 4、右がMX MASTER 3S

本体サイズは88.2×128.2×50.8mm、重さは約150g。製品にはグラファイトで最大54％、ペイルグレーで最低48％の再生プラスチックが使われている。バッテリー駆動時間はフル充電時で最長72時間。1分間の充電で3時間利用できる急速充電機能を搭載する。