デル・テクノロジーズが同社初となる完全ワイヤレスイヤホンとして「Dell Pro Plus Earbuds（EB525）」を発売した。

デル初のワイヤレスイヤホン製品Dell Pro Plus Earbudsの実機。接続用のUSBレシーバーが同梱されている

イヤホンといえば楽曲を高音質で聴いて楽しむピュアオーディオ指向の強い製品を想像してしまうが、そこはさすがにデル、高品位オーディオのみならず、ハイブリッドな働き方におけるオンラインコラボレーションなどにはクリアで信頼性の高いオーディオ環境は必要不可欠だとし、それをかなえる製品として、満を持してこのイヤホンをリリースした。

かといって音楽を楽しめないほど仕事向けに特化しているわけではない。十分なハイファイオーディオを奏でてくれる。さらなる付加価値として、このイヤホンはAIベースのオーディオデバイスに位置付けられている。

AIが各種の音声をコントロールし、ノイズフィルタリング、音声の最適化などを快適な装着感とともに提供、また、その導入と管理におけるITチームの負担を軽減する。

イヤホン本体はオーソドックスなスティック付きモデルだ

デル初、リモートワークを支えるTeams認証の完全ワイヤレス

オンラインコラボレーションといえば、すぐに思いつくのがMicrosoft TeamsやZoom Workplaceのような専用アプリだが、この製品はデルで初めてMicrosoft Teams Open Office Certificationを取得したワイヤレスイヤホンだ。

デルでは、コンシューマー向けのオーディオ機器が、プロの業務環境において十分な機能を提供するとは限らないとしている。バックグラウンドノイズ、環境音としての犬の鳴き声や食器の擦れ合う音など、会議をさまたげる音は暮らしの、また働く空間にあふれていて、それらはしばしば生産性をも低下させるとデルは考える。

自分の声を相手に送る前に余計なノイズをカット

コロナ禍でリモートワークが一般化した時期は、いまや記憶から薄れつつある。

しかし、それでも今なお、会議はオンラインが主という企業は少なくない。大勢が集うリアルな会議に、自分だけが単独でリモートから参加しても、現地にいる同僚と同じように発言し、議論することが求められる。そのためにも、自分の身の回りのノイズをシャットアウトして相手の声に集中すると同時に、自分の声もクリアで高品質に相手に届けなければならない。

自分の声が先方にどのように届いているかを確認するのは難しい。相手が自分の発言を反芻することが多いとか、発言時のキーワードを聞き返されることが頻繁にあると感じたら、それは自分の声が相手に明瞭に聞こえていない可能性がある。

こうしたことから、今のイヤホンのトレンドは、自分に届くノイズをシャットアウトするアクティブ・ノイズ・キャンセル機能と同様に、自分の声を相手に送る前に余計なノイズをカットしてしまうことが求められる。

つまり、音を聴くだけでなく、自分の声をどう拾うかも重視されている。かたわらで犬が鳴こうが、子どもが泣こうが、また、賑やかなカフェで会議に参加しようが、クリアな音声を相手に届けることができる。その品質が今の時代には求められるというわけだ。

AIによるノイズ制御、USB-Cドングルも便利

この製品は、そんな思想で作られたデバイスだ。ノイズキャンセルの効き具合をマニュアル調整したりすることはできず、AIにすべてを委ねることになる。

その一方で、充電ケース内にはUSBドングルを収納できるスペースが確保されている。このドングルを任意のPCのType-Cポートに装着することで、Bluetoothペアリングをすることなく、イヤホンを異なるデバイスで使うことができる。

ドングルを装着するだけなので切り替えは瞬時だ。このあたりも、常に異なるPCでのコミュニケーションが求められるプロフェッショナルには評価されそうだ。

このように、音楽鑑賞も十分にこなしつつ、プロフェッショナルな業務環境におけるコミュニケーションを最優先に設計されている。まさに「仕事のためのイヤホン」であり、デルの製品哲学が貫かれた製品だと言えるだろう。