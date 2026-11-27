ASUS JAPANは11月26日、ゲーミングミニPC「ROG GR70」の2モデルを発表した。11月27日から全国の家電量販店やECサイトで順次発売する。

ASUS、Ryzen 9 9955HX3DとRTX 5070を約3Lの筐体に搭載するゲーミングミニPC

ROG GR70はノートPC向けのCPUとGPUを採用することで、筐体の小型化を図ったゲーミングデスクトップPC。約3Lの筐体に3基の冷却ファンを内蔵し、限られたデスクスペースでも本格的なPCゲームを楽しめる。

上位モデルにはAMD Ryzen 9 9955HX3DとNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載。第2世代AMD 3D V-Cacheによる128MBのL3キャッシュを備える。下位モデルはAMD Ryzen 9 8940HXとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせる。

両モデルとも標準で32GBのDDR5メモリを搭載し、最大96GBまで増設可能。M.2 SSDスロットを2基備える。インタフェースにはUSB4（40Gbps）、HDMI 2.1×2、DisplayPort 2.1×2などを備え、最大5画面への同時出力に対応。通信機能にはWi-Fi 7、Bluetooth 5.4、2.5GbEを搭載する。

本体サイズは282.4×187.7×56.6mm。側面にはARGB LEDパネルを備え、Aura Syncによるライティングのカスタマイズにも対応する。