NVIDIA、ジェンスン・フアンCEOへの外国情報機関の関与疑惑を独立調査。本人は不貞行為を認め謝罪

NVIDIAは11月8日、創業者兼CEOのJensen Huang氏が外国情報機関による情報収集活動の標的となっていた可能性について、独立調査を開始すると発表した。ジェンスン・フアン氏も同日声明を発し、妻に対する不貞行為を認め、家族や従業員、株主などに謝罪している。

今回の調査は、Huang氏と中国の情報機関に関係しているとされる人物との親密な関係について、米メディアが報じたことを受けたもの。報道ではNVIDIA製のAI半導体を大量に購入しているシンガポールの企業との関係も指摘されており、米国の国家安全保障や企業秘密への影響が懸念されている。

NVIDIAの取締役会は、社外の独立弁護士の協力を得て、独立取締役による委員会が調査を監督すると説明。現時点では国家安全保障やNVIDIAの企業秘密が損なわれたと考える理由はないものの、入手可能なすべての情報を調べるとしている。

ジェンスン・フアン氏は従業員向けの声明で、妻への不貞行為を認め、自身の行動によって家族を傷つけたことについて謝罪した。また従業員や取締役会、取引先、株主からの信頼を損なったことにも責任を認め、独立調査に全面的に協力する意向を示した。

なおジェンスン・フアン氏は不貞行為の相手を明らかにしておらず、外国情報機関との関係を認めたわけではない。NVIDIA取締役会は引き続きフアン氏と経営陣を信任しており、必要に応じて調査の進捗を公表する方針。