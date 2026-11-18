米NVIDIAは11月17日（現地時間）、2027年度第3四半期（2026年8〜10月期）の決算を発表した。売上高は前年同期比103％増の1158億4400万ドルで、四半期として初めて1000億ドルを超えた。純利益も過去最高を更新。売上高と調整後1株当たり利益、ガイダンスのいずれも市場予想を上回り、発表後の時間外取引でNVIDIA株は上昇した。

今回は、共同創業者のジェンスン・フアン氏が最高経営責任者（CEO）を辞任してから初の決算発表であり、経営体制の移行や今後の方針に対する経営陣の発言も注目された。

8〜10月期の売上高は前四半期から20％増加した。米国会計基準（GAAP）に基づく純利益は前年同期比105％増の652億8700万ドル、調整後の希薄化後1株当たり利益（EPS）は2.68ドル。金融情報会社LSEGが集計した市場予想は、売上高が1091億ドル、調整後EPSが2.48ドルだった。

市場別の売上高は以下の通りである。

データセンター：1076億ドル（前年同期比110％増）

エッジコンピューティング：82億ドル（前年同期比42％増）

データセンター向けは全体の約93％を占めた。大規模クラウド事業者向けが601億ドル（前年同期比71％増）、AIクラウド・産業・企業向けが475億ドル（同195％増）だった。NVIDIAは新世代の「Rubin」を採用したシステムの投入に加え、「Blackwell Ultra」の売り上げが引き続き伸びたことを増収要因に挙げた。

エッジコンピューティングでは、Blackwell搭載ワークステーションの販売やフィジカルAI向けの計算需要が増収を支えた。

フアン氏は11日に社長、CEO、取締役を辞任した。最高財務責任者（CFO）のコレット・クレス氏が暫定CEOを兼務し、取締役会は社内外から後任を探している。フアン氏は17日、復帰が株主や従業員、会社などの利益にかなうと取締役会が判断すれば、CEOに戻る用意があると表明した。同日の決算説明会の冒頭で、ハーベイ・ジョーンズ取締役会長はフアン氏をCEOに再任する意向はないと述べ、辞任の経緯や進行中の調査に関する質問は受け付けないとした。

クレス氏は質疑応答で、事業運営は従来どおりだと説明した。同社は17日、安全保障や輸出規制の順守を監督する常設委員会「National Security and Export Control Oversight Committee」を取締役会に設置したことも発表した。

第4四半期（2026年11月〜2027年1月）の売上高見通しは1300億ドル（±3％）で、LSEG集計の市場予想1251億ドルを上回った。粗利益率はGAAP、調整後ともに71〜72％を見込む。