Netflix、ロバート・パティンソン主演のクライムサスペンス『ザ・テイク』のUS版ティザーアートを公開

Netflixは、ロバート・パティンソン主演のクライムサスペンス『ザ・テイク』を2027年1月15日より世界独占配信する。この度、US版ティザーアートとファーストルックが公開となった。

『ザ・テイク』は、凄腕の泥棒と、銀行警備員や窓口係が、騙し合いと裏切りに満ちた命がけのゲームを繰り広げる型破りな強盗サスペンス。出演は、2026年の映画界を席巻した男と言っても過言ではないロバート・パティンソンと、アカデミー賞受賞歴を誇る名優デンゼル・ワシントン。

陸軍を除隊したばかりのノア（ロバート・パティンソン）は、民間人としての生活に馴染もうともがいていた。そんな彼を、「泥棒界のカリスマ」と呼ばれた凄腕のクリスチャン・カーター（デンゼル・ワシントン）が、大仕事に挑む強盗チームへと誘う。狙うのは、マンハッタンで最も裕福な銀行。しかし大胆かつ綿密に練られた計画には、ただ一つだけ問題があった――ノアの恋人ローズ（デイジー・エドガー＝ジョーンズ）が、その銀行で窓口係として働いていたのだった。時間や愛にも振り回されながら、ノアは生きてこの状況から抜け出せるのか。裏切りや騙し合いだらけの中で、本当に信じられるのは誰なのか？

これまでクリストファー・ノーラン監督作『TENET テネット』（2020）への出演や、『THE BATMAN-ザ・バットマン-』（2022）ではバットマン役を務めてきたロバート・パティンソン。この2026年は彼の年と言っても良いほどの快進撃を魅せており、日本でも大ヒット中のノーラン監督最新作『オデュッセイア』、12月公開のSF超大作『デューン 砂の惑星PART3』、A24の『ドラマなふたり』や、『プライムタイム』（※日本は27年1月22日公開）とシーンを席巻。公開されたUS版ティザーアートでは、そんなパティンソンが、「本気の眼差し」をとある男に送っている。そのもう一人の主人公が、デンゼル・ワシントン。『トレーニング デイ』（2001）でアカデミー賞主演男優賞の受賞歴も誇る名優であり、『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』（2024）などに出演、そして監督・映画製作者としても名を轟かせる。物語の詳細は未だ謎に包まれているが、この2人は果たして「仲間」なのか、或いはどちらかが裏切る「敵」なのか、それとも―。

監督を務めるのは、『2人のローマ教皇』（2019）でアカデミー賞にノミネートされたフェルナンド・メイレレス。 デンゼルやロバートのほか出演は、『ザリガニの鳴くところ』（2022）で大ブレイクし『ツイスターズ』（2024）などに出演する、「次世代のアン・ハサウェイ」ことデイジー・エドガー＝ジョーンズ、『ウォーキング・デッド』（2010～22）のミショーン役や『ブラックパンサー』シリーズ（2018）のオコエ役で知られるダナイ・グリラ、「ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション」以降のシリーズ（2015〜）の敵ソロモン役でおなじみショーン・ハリスなど名だたる俳優陣も名を連ねる。