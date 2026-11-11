チャールズ・ディケンズの小説「クリスマス・キャロル」をジョニー・デップ主演で映画化した『クリスマス・キャロル/3人のゴーストたち』（2026年11月13日全世界同時公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のロンドンプレミアが開催された。

『クリスマス・キャロル/3人のゴーストたち』は、チャールズ・ディケンズの小説「クリスマス・キャロル」をジョニー・デップ主演で映画化。キャリア史上「もっとも醜い男」エベネーザ・スクルージを演じる。この男、原作では、莫大な富を持ちながらも、吝嗇で自己中心的、不愛想極まりなく、無慈悲で意地悪――周囲から嫌われる孤独なひねくれ者である。この心を閉ざした町一番の嫌われ者のもとに、クリスマスイブの夜、〈過去〉〈現在〉〈未来〉の精霊たちが次々と現れる。時空を超え、それぞれが彼の人生において異なる決定的な教訓を授けるという、奇妙で幻想的な旅が始まる――。

監督を務めるのは、A24で、『X エックス』（2022）『Pearl パール』（2022）『MaXXXine マキシーン』（2024）の三部作を手がけたタイ・ウェスト。共演は、名優イアン・マッケランをはじめ、『ハリー・ポッター』シリーズ（1997〜）でロン役を務めたルパート・グリント、『世界一キライなあなたに』（2016）などのサム・クラフリン、そして『スター・ウォーズ』続3部作（2015〜19）の主演を務めたデイジー・リドリーらとなっている。

この度、全世界同時公開に先駆け、現地時間11月9日（日本時間11月10日）、物語の舞台でもあるロンドン、エンターテインメントの聖地レスター・スクエアにてワールドプレミアイベントが開催された。

会場となったレスター・スクエアは、粉雪をまとったモミの木や劇中の建物を模したセット、温かなクリスマスのイルミネーションで美しく彩られ、1950年代のクラシックなクリスマスソングが流れるノスタルジックで幻想的な空間へと一変。初冬の肌寒さにもかかわらず、会場周辺にはこの日を待ちわびた世界中のメディアと大勢の熱狂的なファンが押し寄せ、熱気あふれる歓声が響き渡った。イベントが幕を開けると、タイ・ウェスト監督をはじめ、ルパート・グリント、サム・クラフリン、トラメル・ティルマンら豪華キャスト陣が続々とカーペットに登場。そして、本作で主人公エベネーザ・スクルージを演じる主演のジョニー・デップが姿を現すと、会場のボルテージは最高潮に達した。ジョニーはシックなコートとハット姿でスタイリッシュに登場し、寒空の下で待機していた大勢のファンにサインや写真撮影に応じるなど、惜しみないファンサービスで会場を魅了した。

数々の名優が演じてきた伝説的キャラクター、エベネーザ・スクルージを演じるにあたり、ジョニー・デップは「数々の偉大な俳優が演じてきた役柄。特にアラステア・シムの演技は素晴らしい。超えるのは不可能なので別のアプローチをした。インスピレーションを受け、異なる切り口を探し、違う角度から役柄を捉えるきっかけになった。特に人を不快にさせる態度などね」と役作りのこだわりを明かした。さらに、メガホンをとったタイ・ウェスト監督との初タッグについて「夢がかなったよ。タイは最高の監督だ」と絶賛し、「セットやあらゆる物事に対して深くかかわっていた。でも協業には開放的で、柔軟に変えることもできる。これからも長く活躍する映画製作者になって観客を驚かせるだろう。また何か一緒に作りたい」と語り、監督への厚い信頼と本作への確固たる自信を覗かせた。