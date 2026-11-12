「勝利の女神：NIKKE」の運営チームは11月12日、PCランチャーに対する第3段階のセキュリティアップデートを20時30分頃に適用したと発表した。11月4日に発生した不正プログラム配布につながるセキュリティインシデントを受けたもので、内蔵ブラウザの通信制限や外部スクリプトの実行権限制限などを実施している。
今回のアップデートでは、PCランチャーに組み込まれた「TBS Browser」の一部ネットワーク通信を遮断し、ゲームの実行に必須ではない機能を削除した。これによりランチャー上で最新情報やお知らせを確認する機能が利用できなくなり、当面は公式サイトや公式コミュニティで確認する必要がある。削除した機能は安全性を検証したうえで再導入を検討するとのこと。
またランチャーが読み込むリソースの取得元を制限し、データの完全性を検証する仕組みを強化。ネットワーク通信時の証明書検証も厳格化し、通信内容の偽造や改ざんへの対策を講じた。さらにランチャーに標準で含まれていない外部スクリプトの実行権限を制限し、関連するキャッシュデータを整理した。
運営チームによると不正プログラムの配布経路は11月4日に遮断済み。同日には改ざんファイルの差し替えや攻撃経路の遮断を実施し、11月5日には公式PCクライアントに不正プログラムの除去機能を追加した。11月11日には除去機能の案内を多言語化している。
なお、今回のインシデントに関する対処が済んでいないユーザーには引き続き公式案内に従った確認と除去を呼びかけている。今後もランチャーの実行環境の分離や権限管理、アップデート経路のセキュリティ改善を進める方針。
【11月12日のPCランチャーのセキュリティアップデートのお知らせ】 安全にゲームをご利用いただける環境を提供すべきところ、かえってご不安を抱かせてしまいましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。 これまでの対応の経緯を簡潔にお伝えしたうえで、今回実施した追加のセキュリティ措置を中心にご説明いたします。 今回のインシデントに関連する不正プログラムのさらなる拡散は、11月4日に遮断いたしました。 その後も、さまざまなセキュリティ上の脅威に備えるため、追加のセキュリティ措置を段階的に講じております。 11月12日（木）20:30頃、第3段階にあたる追加のセキュリティアップデートを適用いたしました。 今回のアップデートは、さまざまなセキュリティ上の脅威への対応能力を高め、PCランチャー全体のセキュリティ体制を強化することを目的としています。 主な変更点の詳細については、公式サイトにてご確認ください。 https://t.co/Y2iwvhqqVr 今後は、PCランチャーの実行環境の分離と権限管理システムの強化を進めるとともに、構成要素の読み込みおよびアップデート経路に関するセキュリティの改善を行う予定です。 また、内蔵ブラウザ（TBS Browser）の中核となる構成要素のセキュリティを強化することで、外部からのセキュリティ上の脅威に対する防御システムをさらに強固なものにしてまいります。 指揮官の皆様に安全な環境でゲームをご利用いただけるよう、今後も一層細やかにセキュリティ対策に取り組んでまいります。 『勝利の女神：NIKKE』運営チーム— 【公式】勝利の女神：NIKKE - 4周年イベント開催中 (@NIKKE_japan) November 12, 2026