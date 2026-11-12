「勝利の女神：NIKKE」の運営チームは11月12日、PCランチャーに対する第3段階のセキュリティアップデートを20時30分頃に適用したと発表した。11月4日に発生した不正プログラム配布につながるセキュリティインシデントを受けたもので、内蔵ブラウザの通信制限や外部スクリプトの実行権限制限などを実施している。

今回のアップデートでは、PCランチャーに組み込まれた「TBS Browser」の一部ネットワーク通信を遮断し、ゲームの実行に必須ではない機能を削除した。これによりランチャー上で最新情報やお知らせを確認する機能が利用できなくなり、当面は公式サイトや公式コミュニティで確認する必要がある。削除した機能は安全性を検証したうえで再導入を検討するとのこと。

またランチャーが読み込むリソースの取得元を制限し、データの完全性を検証する仕組みを強化。ネットワーク通信時の証明書検証も厳格化し、通信内容の偽造や改ざんへの対策を講じた。さらにランチャーに標準で含まれていない外部スクリプトの実行権限を制限し、関連するキャッシュデータを整理した。

運営チームによると不正プログラムの配布経路は11月4日に遮断済み。同日には改ざんファイルの差し替えや攻撃経路の遮断を実施し、11月5日には公式PCクライアントに不正プログラムの除去機能を追加した。11月11日には除去機能の案内を多言語化している。

なお、今回のインシデントに関する対処が済んでいないユーザーには引き続き公式案内に従った確認と除去を呼びかけている。今後もランチャーの実行環境の分離や権限管理、アップデート経路のセキュリティ改善を進める方針。