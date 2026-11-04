『勝利の女神：NIKKE』でPCランチャーのスクリプト改ざん疑いを公式が確認。攻撃の規模を調査中

「勝利の女神：NIKKE」では11月4日、PCランチャーのスクリプトファイルが第三者によって改ざんされた可能性がある異常を確認したと発表した。修正したバージョンを配布したとしているが、続報があるまでWindows版でのプレイは控えたほうがいい。

同作がサプライチェーン攻撃を受けていると公式Discord上やXで話題になり、このほど開発元から言及があった形。これを受けて同日2時30分ごろにクライアントの修正およびアップデートを実施したとしており、現在は同事象による影響範囲の調査を進めているという。

運営は今後の対応方針について別途告知予定で、現時点では具体的な侵入経路やユーザーデータへの影響、情報流出の有無などは明らかにしていない。今回の発表では「第三者によって改ざんされた可能性がある」としており、攻撃手法や被害範囲については調査中。