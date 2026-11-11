「ブルーアーカイブ」、NEXONへのアカウント引き継ぎ申請を受付開始。未申請では継続プレイ不可に

スマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ」は11月11日、パブリッシャーがYostarからNEXONへ変更されることに伴い、既存プレイヤー向けのアカウント引き継ぎ申請の受付を開始した。受付期間は2027年1月中旬に予定するパブリッシャー変更メンテナンスの開始前まで。

今回の移管後も現在のゲームアカウントを利用するには、期間内の引き継ぎ申請が必須となる。手続きを行えば、プレイデータや進行状況、青輝石、購入・獲得したアイテムなどをそのまま引き継げる。一方、未申請の場合は、移管後に従来のゲームアカウントでプレイできなくなる。

申請にはゲームアカウントと連携済みのYostar ID、および引き継ぎ先のNEXON会員アカウントが必要。専用ページからYostar IDでログインし、対象のゲームアカウントを確認した後、NEXON会員アカウントとの紐づけとメール認証を行う。ゲストアカウントの場合は、事前にYostar IDとの連携が必要となる。

NEXON会員アカウント1つにつき引き継げるゲームアカウントは1つのみで、申請完了後の変更や取り消しはできない。なお、申請後もパブリッシャー変更メンテナンスまでは従来のログイン方法でプレイでき、移管時点のゲームデータが引き継がれる。