生成AI搭載「Alexa+」が日本上陸。プライム会員は追加料金なし、PCブラウザにも対応

Amazonは10月29日、生成AIを搭載した次世代音声アシスタント「Alexa+」の国内早期アクセスを開始した。自然な日本語で会話しながら、買い物やスケジュール管理、スマートホーム機器の操作などを実行できる。早期アクセス期間中は無料で、正式提供後もAmazonプライム会員は追加料金なしで利用できる。

Alexa+は、従来のAlexaに生成AIを組み込んだパーソナルアシスタント。会話の文脈やユーザーの好みを理解し、複雑な指示にも対応する。たとえば「暑くなってきた」と話しかけるだけでエアコンの温度を調整したり、家族の好みに合わせて商品やレシピを提案したりできる。

日本向けには、食べログを通じたレストラン予約や、Uber Eats、出前館による料理の注文、チケットぴあでのチケット購入などにも今後対応する予定。SwitchBotやパナソニックなどのスマートホーム製品、Amazon MusicやSpotifyなどのサービスとも連携する。

早期アクセスは対応するEchoやFire TVなどの所有者を対象に順次案内する。専用ページから申し込むことも可能で、利用開始後は対応デバイスに加え、AlexaアプリやPCのWebブラウザからもアクセスできる。会話の内容はデバイス間で引き継がれる。早期アクセス終了後の料金は月額3,000円だが、Amazonプライム会員は会員特典として追加料金なしで利用できる。