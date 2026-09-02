DJIは9月2日、360度カメラの新製品「Osmo 360 II」を発表した。AIによるノイズ低減機能を搭載し、夜景などを明るくクリアに撮影できるようにしたほか、ダイナミックレンジも拡大した。ユーザーがレンズを交換できる構造にしたほか、被写体をフレーム内の中央に収める機能を搭載して編集の手間を減らした。バッテリーは大容量化したうえ、急速充電に対応した。

価格は、標準的な付属品が付くスタンダードコンボが93,610円、付属品が充実したアドベンチャーコンボが110,990円。レンズ交換キット（デュアル）は5,280円。

DJIが新しい360度カメラ「Osmo 360 II」を発表。全体のスタイルは初代モデルを継承しつつ、画質や撮影性能を引き上げた

2025年7月発売の「Osmo 360」の後継モデル。本体サイズや1/1.1インチの正方形センサーは継承しつつ、ダイナミックレンジを従来の13.5ストップから14.5ストップに向上させた。AIスーパーナイト2.0機能により、夜景など低照度のシーンの画質も高めた。

動画は8K/60fpsに向上したほか、スローモーションは4K/240fpsに向上した。カメラの動きにかかわらず、被写体をフレームの中央に保った動画に編集できる「スポットライトフォロー」機能をDJI Mimoアプリに追加し、編集の手間を省いた。

別売のレンズ交換キットを使えば、ユーザーがレンズを交換できるようにした。レンズ自体も、キズや摩耗の耐性を向上させた。

バッテリーは2150mAhに大容量化したうえで、約22分で80％に充電できる急速充電機能も追加した。

本体に105GBのストレージを内蔵し、microSDカードがなくても記録できるようにした。本体のみで10mの防水性能を持つ。本体サイズは61×36.3×81mm、重さは約183g。