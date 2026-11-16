「ゼンレスゾーンゼロ」Ver.3.4予告番組を11月20日に配信。サンブリンガーらの最新情報を公開

HoYoverseは、アクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」のVer.3.4「ついには長き、日の終わり」予告番組を、11月20日19時30分から公式YouTubeチャンネルで配信すると発表した。

今回の番組では、ロスカリファをめぐる物語に関わる「サンブリンガー」「カフカ」「ロビン」の最新情報を公開する予定。公式告知では、隕星の襲来以来、最大の危機を迎えたロスカリファの状況や、空の彼方から訪れた客人との出会いが予告されている。番組内では限定交換コードの配布も予定。配信は「ゼンレスゾーンゼロ」の公式YouTubeチャンネルで視聴できる。