「ゼンレスゾーンゼロ」Ver.3.4予告番組を11月20日に配信。サンブリンガーらの最新情報を公開

HoYoverseは、アクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」のVer.3.4「ついには長き、日の終わり」予告番組を、11月20日19時30分から公式YouTubeチャンネルで配信すると発表した。
今回の番組では、ロスカリファをめぐる物語に関わる「サンブリンガー」「カフカ」「ロビン」の最新情報を公開する予定。公式告知では、隕星の襲来以来、最大の危機を迎えたロスカリファの状況や、空の彼方から訪れた客人との出会いが予告されている。番組内では限定交換コードの配布も予定。配信は「ゼンレスゾーンゼロ」の公式YouTubeチャンネルで視聴できる。
『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.3.4「ついには長き、日の終わり」予告番組のお知らせ 親愛なるプロキシ様へ 『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.3.4「ついには長き、日の終わり」予告番組は、11月20日 19:30（JST）より配信される予定です！ 天の算枢の灯火が、ハイヴ・ロードホロウの影に揺らめく…建島以来、ロスカリファは最大の危機を迎えた。 それぞれの思惑がせめぎあう中、3人の「サンブリンガー」は、ロスカリファに明日の太陽を取り戻せるのか？ そして、空の彼方から訪れた客人は、どのような出会いをもたらすのか…？ 今回の番組では、「サンブリンガー」、「カフカ」、「ロビン」の最新情報をお届けするほか、 限定交換コードの配布もありますので、ぜひお見逃しなく！ 『ゼンレスゾーンゼロ』公式配信チャンネルをフォロー： YouTube>> https://t.co/BSmH6lfaXo #ゼンゼロ #ゼンゼロ予告番組— ゼンレスゾーンゼロ公式 (@ZZZ_JP) November 16, 2026