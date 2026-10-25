「ピロン」とか「ピコン」といったオノマトペが認知されるほど、スマートフォンの通知音は私たちの暮らしに浸透しています。「ポキポキ」といえばLINEのメッセージが届いた知らせ、と多くの人が察するのではないでしょうか?

その通知音、アプリごとに設定できるかとのご質問ですが、原則としてできません。通知音を設定できるのは、iOSに標準装備されているアプリの一部です。LINEやGmail、WhatsAppといったサードパーティー製アプリの中にも、通知音を設定できるものは存在しますが、ごくわずかです。

アプリの通知音は、「設定」→「サウンドと触覚」→「デフォルトの通知音」画面にある通知音が使用されます。あらかじめ用意されている通知音だけでなく、着信音/通知音ストアで販売されているもの、GarageBandなどのアプリを利用して自作したものも指定できますが、ここで選択したものがほとんどのアプリの通知音になります。

例外は、「メッセージ」と「電話(留守番電話)」、「メール(新着メール)」、「カレンダー」、「リマインダー」です。iOSに標準装備されているこの5つのアプリに関しては、「デフォルトの通知音」から独立して通知音を設定できるのです。

LINEやGmail、WhatsAppといったサードパーティー製アプリは、それぞれの設定画面で通知音を指定します。LINEを例にすると、「設定」→「アプリ」→「LINE」→「通知」→「LINEの通知設定」でLINEの通知設定画面を開き、「通知サウンド」をタップすれば、LINE独自の通知音が表示されるはずですよ。