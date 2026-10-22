iPhoneでは、着信音とアラーム音は基本的に連動しています。着信音を大きくすればアラーム音も大きくなり、アラーム音を小さくすれば着信音も小さくなるのは、iPhoneでは普通のこと。ヘルスケアアプリで睡眠スケジュールを設定したときのアラーム音は独立した音量にできるなど例外はありますが、着信音とアラーム音の音量は連動するものです。

しかし、それはiOS 26までの話、iOS 27からは仕様が大きく変わりました。iOS 27では、「設定」→「サウンドと触覚」画面にあるアラームとタイマー欄の「着信音の音量に合わせる」スイッチが設けられ、これをオフにすると着信音から独立してアラーム音/タイマー音を設定できるスライダーが現れます。着信音を大きくするとアラーム音まで大きくなる、という現象はこれで回避できるようになります。

iOS 27の「サウンドと触覚」画面には、着信音のほかに「アラームとタイマー」、「通知音とシステムサウンド」という音量を調整できる項目が3つ用意されており、後2者はスイッチをオフにすることで着信音との連動を中止する設定です(初期値はオン)。

つまり、時計アプリで設定するアラームとタイマーの音量を着信音と分けたい場合には、アラームとタイマー欄の「アラームとタイマー」スイッチを、通知音とシステムサウンド(キーボードをタップしたときやメッセージ送信時の効果音)の音量を着信音と分けたい場合には、通知音とシステムサウンド欄にある「アラームとタイマー」スイッチをオフにして、現れたスライダーを操作します。

なお、各欄の「アラームとタイマー」スイッチをオンに戻すと、それぞれの音量はそのときの着信音の音量に合わせられます。着信音の音量次第では、アラームや通知音の音量が急激に変化するため、扱いには注意しましょう。